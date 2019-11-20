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「羅東小巨蛋呢？」施政報告隻字未提　宜蘭議員飆罵縣府官員

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▲▼「羅東小巨蛋」案未被重視，宜縣府主管被發飆縣議員陳鴻禧排排「罰站」。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼「羅東小巨蛋」案未被重視，縣議員陳鴻禧發飆，要求官員排排站。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「羅東小巨蛋呢？」20日宜蘭縣長施政總質詢時，縣議員陳鴻禧怒斥縣長施政報告，隻字未提「小巨蛋」，陳一一點名縣府一級主管說明為何不爭取，讓可興建的機關用地變住宅區，陳不滿意主管們說明，當場要主管們「站著」。

▲▼「羅東小巨蛋」案未被重視，宜縣府主管被發飆縣議員陳鴻禧排排「罰站」。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼「羅東小巨蛋」案未被重視，宜縣府主管被發飆縣議員陳鴻禧排排「罰站」。（圖／記者游芳男攝，下同）

挨批不關心「羅東小巨蛋」，宜縣府書面說明，針對「擬定羅東都市計畫（治水防災國土復育促進地區）細部計畫案」畫設區域機關用地，計畫作為小巨蛋案，自2011年8月起，經多次提報宜蘭縣都委會及內政部專案小組審議，已於2018年8月29日，將原規畫住宅區編列為機關用地（機六用地），以利治水防災及相關計畫。

期間經過縣府地政處行文所有機關，考量業務及地方需求後，並無使用規畫；另由於機六用地並非無償使用，須有償撥用經費6.25億元，所以在2019年8月13日都市計畫委員會第206次會議，審議通過恢復為原使用分區「住宅區」，針對室內運動設施需求部分，縣府會再繼續努力爭取。

宜蘭縣長政總質詢，20下午砲聲隆隆，國民黨議員陳鴻禧質詢說，縣府2018年在前代理縣長陳金德任內，把約100公頃的工業區及保護區用地解編，再把解編區內、運動公園周邊1.3公頃土地從住宅區變為機關用地。

而羅東缺乏一座小巨蛋，這塊機關用地做「小巨蛋」最適合，但縣府在2019年8月透過都市計畫審議，又變回住宅用地。而在都審會要變更用地之前，縣府曾一一詢問各局處，對於這筆用地有何用途？但各局處都未提出使用規畫，造成機關用地被變回住宅用地。

陳鴻禧發飆大罵，縣長施政報告隻字未提小巨蛋，用地變回住宅區，羅東鎮縣議員完全不知道。

陳接著一一點名備詢的一級主管們對這塊土地用途看法？當主管提出用途構想及說明時，陳議員反問幾個月前為何不提出來？怒批縣府罔顧民意、棄巨蛋，要圖利誰？整個縣府團體都該檢討，10幾個單位主管被要求「站著」繼續聽質詢，直到質詢快結束時才被請坐下。

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