《軍情協定》剩3天失效！文在寅：日本國安有賴南韓　籲對話解決問題

▲ 安倍及文在寅6月在大阪G20會面時僅尷尬握手。雖然日前2人在曼谷短暫對話，日韓紛爭依舊沒有進展。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓8月宣布不續簽日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA），反制日本出口限制措施。眼看距離GSOMIA將正式失效的23日0時僅剩3天，南韓總統文在寅指出，終止協定是因日本而起，若日本希望維持協定，就應該與韓方協商，努力解決限制貿易問題。但他也提到，就算GSOMIA失效，仍會以其他方法持續與日本的安保合作。

文在寅19日出席「國民發問了—2019與國民的對話」活動，長達117分鐘期間直接回應民眾提問。他當天表示，南韓在維護日本國家安全上有很大的幫助。日本有賴美國的核保護傘及南韓阻擋大陸攻擊的「防波堤」作用，儘管防衛費較南韓來說相當少，還是能維持國安。文在寅指出，「（日本）稱無法在安保問題上信賴韓國，卻又要求透過GSOMIA共享軍事情報，這樣的態度是自相矛盾的。」

但文在寅也提到，雖然韓美同盟是南韓國家安保問題的核心，但GSOMIA象徵的美日韓安保合作也相當重要，「最後一刻到來以前，只要有能夠避免GSOMIA失效的方法，就會與日本攜手努力。」

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