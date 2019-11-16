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《軍情協定》失效倒數！日韓防長明泰國會談　文在寅向美重申難續簽

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▲▼安倍與文在寅於曼谷東協峰會簡短會談。（圖／青瓦台）

▲ 安倍與文在寅月初在曼谷簡短對話，也是2人自日韓糾紛爆發以來首度會談。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

日韓糾紛從貿易延燒至軍事領域，南韓為反制日本限制出口措施，宣布不續簽《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。如今距GSOMIA到期失效的23日0時僅剩一周，南韓總統文在寅15日與到訪首爾的美國國防部長艾斯博（Mark Esper）會面時仍重申，很難與日本共享軍事情報。

文在寅昨天下午在青瓦台接見艾斯博、美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris）及美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）等，會談近1小時。艾斯博代表美國政府立場，希望GSOMIA能夠延長。但文在寅強調，解決日本出口限制是優先要務，相當於拒絕續簽。

文在寅指出，日本以國安問題為由，祭出出口限制，讓南韓很難與日本共享軍事情報，但將持續努力促進美日韓安保合作。艾斯博則表示，為使GSOMIA問題能夠圓滿落幕，將敦促日方努力解決。儘管目前看來GSOMIA終止的可能性很高，青瓦台仍提到，期待日本立場能在一周內有所改變。

另一方面，日本國防部長鄭景斗及日本防衛大臣河野太郎17日將在泰國召開會談，接著也會和艾斯博會面。3人將為第6屆東南亞國協（ASEAN）防長擴大會議（ADMM-Plus）齊聚曼谷，以此為契機舉行會晤。外界多預測，2場會談都將討論GSOMIA問題。但在日本未撤回出口限制的狀況下，狀況很難有轉機。

►《軍情協定》到期邁入倒數！　美軍高層明起集結南韓施壓續簽

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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