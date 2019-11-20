後車猛叭、拍窗吹哨都沒用　警破窗拖出「醉死」賓士男

▲車子滑行直到撞上防撞柱才停止。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方20日清晨4點多獲報，有輛白色賓士車停在太原路紅綠燈下，車還發動著，盡管後車猛按喇叭仍然沒有動靜，員警又拍打車窗又吹哨，直到白色車往前滑行撞到反光防撞柱才停止，員警破窗揪出駕駛才發現，張姓駕駛渾身酒味，「醉死」在駕駛座上，酒測值每公升0.79毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦。

▲員警破窗過程中，左手腕被玻璃刺傷。

44歲張姓男子20日清晨4點多，開車行經北區太原路、梅川東路口時，遇上紅燈停車，結果就昏睡在座位上，盡管後車大按喇叭，車子仍靜止不動，2名員警獲報到場後，女警以手電筒照射前擋風玻璃及拍打車窗，都無法叫醒張男。

這時，車子突然向前滑行，另名男警見狀，擔心張男在無意識狀態下向前滑行會造成意外，立即用警棍敲破左後車窗，女警不但持續拍打車窗，並不斷吹哨，但毫無作用，直到車子滑行大約50公尺，撞倒3根反光防撞柱後才停止。

男警迅速破窗打開車鎖，濃濃酒味撲鼻而來，趕緊叫醒張男並拖離駕駛座，敲打過程中，左手腕多處遭車窗玻璃刺傷，所幸傷勢輕微，簡單包紮已無大礙，警方測得張男酒精濃度每公升0.79毫克，嚴重超標，張男辯稱都是被友人灌酒的，訊問後，依公共危險罪嫌移送偵辦。

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