走在路邊…南投消防車疾馳撞到他「前空翻一圈」落地　瞳孔放大昏迷指數3

▲消防隊員完成任務返隊途中，撞上閃避前方車輛的鄧姓男子。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者唐詠絮、白珈陽／彰化報導

南投縣草屯鎮鄧男18日行經南埔郵局附近時，為了閃避停放路邊白線的車輛，走向外側車道，但此時一輛剛完成滅火任務的消防車正好疾駛而過，駕駛疑因大車視線死角沒有看到他，鄧男頭部遭消防車後照鏡迎面撞飛落地，送醫急救，目前昏迷指數3，瞳孔放大，沒有光反應，生命極度危險，網友為他集氣加油。

▲消防隊員完成任務返隊途中，撞上閃避前方車輛的鄧姓男子。（圖／記者白珈陽翻攝）

據悉，消防車駕駛員疑因視線死角，沒有看到路人突然竄出，才會發生意外，該車消防員發現撞到人後趕緊下車查看，鄧男已倒臥在路上，緊急對他施以CPR急救，等待救護車救援。

網友隨即也在網路號召為他集氣加油，希望他能狀況好轉。彰化基督教醫院今天表示，鄧男，前天在佑民醫院，OHCA急救後轉送到彰基急診外傷中心 ，病人昏迷指數3分，插管中， 腦部缺氧性病變，肝臟 撕裂傷有稍微腹水，頸椎第一節C1及C2脫位， 瞳孔7.0兩邊放大，沒有光反應，生命極度危險！現仍在積極搶救。

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