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經濟部答詢稱台商回流0元　國民黨：戳破蔡政府「膨風」假象

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▲▼國民黨團記者會。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨團記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前才宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，但經濟部次長林全能18日在立法院證實，目前為止海外資金匯入是0元，引發外界熱議。立法院國民黨團20日上午召開記者會，強調黨團財委會委員早已發覺台商投資方案，從海外匯回金資根本是零，特別在周一召開專案會議，將蔡政府「欺騙治國」假象公諸於世。

國民黨團總召曾銘宗指出，周一在財委會上質詢時，經濟部次長林全能坦承台商預訂回台投資金額是6,971億元，7成屬於國內資金，3成從國外匯回台，但到目前為止，匯回台灣資金「目前還沒有看到」。

曾銘宗表示，林全能說台商回台投資計畫的落實，時間大概需要3年，但經濟部對外召開記者會卻改口說是3到6年，到底資金匯回台灣要多久時間？搞不好要9年？看起來，連經濟部都沒有把握，時程一變再變。

曾銘宗指出，此外，蔡政府鼓勵台商回台投資，提供大企業約1.5%貸款利息，政府補貼1.5%，等於是大型財團、企業向銀行借款免利息，對照於中小企業不但貸款困難，就算借到錢也要負擔3%-5%利息，為何差別這麼大？蔡政府對大財團如此慷慨，卻吝嗇給予年輕人學貸免利息，就因為是韓國瑜提出的政策，而全盤否定。

藍委費鴻泰表示，國民黨團在財委會的委員，追蹤台商回台投資計畫許久，因此特別在周一財委會排專案報告，戳破「女王新衣」，讓社會大眾明白，蔡政府就是「騙騙騙！」什麼是資金回流？就是台商從海外將金資匯回台灣。國內每年都有企業進行投資，規模大小不一，而蔡政府不斷宣揚的海外資金回流政績，是台商把海外賺的錢搬回台灣，不是企業在台灣投資設廠，根本是兩碼子事。

費鴻泰痛批經濟部長沈榮津，還以「資金匯回專法」企圖混淆，事實上「資金匯回專法」是財政部主管的業務，也是圖利特定對象，做租稅特赦，與經濟部的「鼓勵台商回台投資行動方案」是兩個不同案子，沈榮津竟然好意思講？

藍委賴士葆批評，在國會殿堂裡，所有備詢的官員都必須講實話，顯然林全能說了實話，捅到馬蜂窩，戳破蔡政府「膨風」的假象，蔡英文與蘇貞昌從3月起，不斷「膨風」說台商資金回流了，金額從2千億元，一路加碼到11月的7千億元，結果真相被揭發了，經濟部馬上改口是「資金審核」需要時間，這根本是「一丈差八尺」。

賴士葆諷刺說，蔡政府不斷抨擊假新聞充斥，結果真正製造假新聞的就是自己，蔡英文說年底就有累積到7千億元資金回流台灣，事實上投資計畫還需3到6年的時間才會到位，蔡政府魚目混珠，帶頭釋放假消息，用文字、數字遊戲欺騙老百姓，以為鮭魚返鄉來了7千億元，結果大部分的錢都是國內資金，為了騙選票，製造經濟一片榮景的假象。

針對台商回流真相，蔡英文19日透過臉書等社群媒體強力回應，表示台商回流，投資大爆發，是千真萬確的事實。

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