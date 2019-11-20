媒合兩岸大健康產業　台灣保健聯盟協會上海辦事處揭牌

▲台灣保健聯盟協會上海辦事處揭牌。（圖／台灣保健聯盟協會提供）

記者陳政錄／上海報導

鎖定大陸大健康產業發展，為替兩岸搭建平台，台灣保健聯盟協會上海辦事處，於今（20日）上午舉行揭牌儀式，這是該協會於大陸第一個正式落地的辦事處，將透過轄下六大類別會員企業，對接大陸相關產業、推進合作。

台灣保健聯盟協會成立於2012年，會員涵蓋上百間台灣品牌企業，包括大漢酵素、佳格食品、利統生技、肽湛生技、朗齊生醫、智順科技、國際引藻、光璧企業等，並將旗下會員分為生物醫學研發企業、生物科技生產企業、營養補充食品類企業、一般食品類企業、保健器械類生產企業、保健諮詢服務類企業六大類，以更精准的對接大陸與台灣企業互動與合作。

在20日上午舉辦的揭牌儀式上，包括前海協會長汪道涵次子、上海向陽公益基金會理事長汪致重，以及台灣方面兩岸企業家峰會副秘書長、台灣保健聯盟協會理事長林坤銘，和上海跆協常務副會長李崇章、台灣保健協會副理事長暨大漢酵素總經理黃煒等出席與會。

根據大陸中央印發的《健康中國2030規畫綱要》，到2020年大陸健康服務業總規模將超過8兆元人民幣，到2030年將達16兆元人民幣，因此台灣保健聯盟協會認為，透過辦事處的成立，將協助台灣的醫療健康產業企業在進入大陸市場時，全方位瞭解大陸相關的法令規章與行政流程，並提供即時、便利的服務

台灣保健聯盟協會上海辦事處，設於上海市長寧區的大漢酵素大陸運營總部內，目標成為台商拓展大陸市場的灘頭堡。

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