幕後／劉宥彤可遞補宣明智進入立法院　「他」也是郭家軍人馬

▲親民黨公布不分區立委名單，宣明智列第三名。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

親民黨主席、總統候選人宋楚瑜20日親自宣布不分區立委提名名單，不分區首位是身心障礙者聯盟秘書長滕西華，親民黨立委李鴻鈞排名第二名，由鴻海集團創辦人郭台銘力薦的聯電榮譽副董事長宣明智排在第三名，永齡基金會執行長劉宥彤排進第四名，永齡基金會副執行長蔡沁瑜第九名。

此外，據了解，列不分區第八名的青溪指導顧問的李海同是宣明智的人馬，同時也受到郭台銘賞識；換言之，郭台銘在親民黨不分區一共放了4人。

事實上，因為不分區女性1/2保障名額的關係，各政黨不分區的排名大致上都是一男一女，若宣明智要進立法院，親民黨的政黨票換算下來一定要拿到4席，劉宥彤排在第4名等同於排在第3名。

親民黨人士表示，2016年大選，親民黨獲得79萬張政黨票，得票率近7%，拿下3席不分區，若2020年大選的得票率以平盤作收，劉宥彤仍能以遞補的方式取代宣明智獲得立委席次。

知情人士分析，以目前情況而言，親民黨和民眾黨預計可拿下3至5席，劉宥彤和鴻海大數據辦公室主任高虹安兩名「郭家軍」大將有望在明年正式進軍國會，但投入新北市立委第10選區（土城、三峽）首位郭家軍李縉穎，目前民調處落後狀態，仍有待一搏。

▲親民黨不分區名單。（圖／親民黨提供，點圖放大）



▼親民黨公布不分區立委名單，左起陳怡潔、劉宥彤、宣明智、李鴻鈞。（圖／記者林敬旻攝）