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「香港高院司法僭越」　《環時》批：一些法官背叛基本法和中國憲法

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▲▼香港31日遊行,反送中。（圖／路透）

▲對於香港高院作出的裁決，環時抨擊。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

針對香港高等法院18日裁定《禁蒙面法》違憲，中國人大19日強調，香港法律是否符合基本法，只能由全國人大常委會作出判斷和決定。《環球時報》19日發社論批，香港一些法官濫用司法權甚至搞司法僭越，且「背叛了基本法和中華人民共和國憲法」。

《環球時報》19日發表題為「香港高院司法僭越，撥亂反正來得及時」的社論，認為人大的表態是重要的「撥亂反正」，且呼籲人大常委會今後更加積極地依法採取各種行動，確保香港的司法在基本法的框架內運轉，防止一些法官濫用「司法權甚至搞司法僭越」。

社論指出，香港高院18日的裁決引起了極其惡劣的影響，「它鼓舞了暴徒，給香港警隊製造了困惑，當晚還使大批激進人士囂張地蒙面上街示威，更形成自禁蒙面法實施以來香港街頭最氾濫的蒙面潮」，因此這起裁決是對止暴制亂行動的一次釜底抽薪。

▲▼香港31日遊行,反送中。（圖／路透）

社論認為香港高院的裁決是「司法僭越」，同時香港司法體系的運轉很多時候受到了價值觀和政治立場的驅使，而沒有做到真正忠誠於法律精神；「一些法官更是背叛了基本法和中華人民共和國憲法，背叛了法律精神和司法職業倫理。」

「司法是止暴制亂的重要一環」，但社論提到，香港一些法官不僅沒有為恢復香港秩序履行責任，還釋放被警察抓捕的「暴徒」，向社會傳遞錯誤的信號，「使激進示威者們確信從事暴力活動乃至攻擊警察都可以幾乎沒有代價，更加有恃無恐。」

社論表示他們強烈支持全國人大常委會這一次迅速做出的表態，同時呼籲全國人大常委會今後更加積極地依法採取各種行動，確保香港的司法在基本法的框架內運轉，防止一些法官濫用司法權甚至搞司法僭越。

「香港是中國的一部分，特區之內的各種權力都來自中央的賦予」最後，社論強調，北京無需理睬西方輿論對「中央政府干預香港高度自治」的誹謗，「香港好了，繁榮了，比什麼都重要」。

另一方面，香港特首林鄭月娥19日指出，原訟庭目前只就案件公布「裁詞」，未有作出任何命令，她還認為自己在現階段不適合作出解釋和評論，將以尊重法庭決定的前題，採取後續跟進工作。

▲香港1006抗議蒙面法。（圖／路透）

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