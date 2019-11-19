「溫馨長伴　愛住我家」　台東舉辦寄養機構表揚

▲台東縣政府委託家扶中心辦理「家庭寄養服務」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府為感謝寄養家庭的無私付出，將於23日舉辦「108年度兒童及少年寄養家庭暨機構表揚活動」。今年共表揚7戶模範寄養家庭、2戶資深榮退的寄養家庭及14間績優兒少婦女福利機構，並頒發5戶新聘及38戶續聘之寄養家庭證書，當天也安排兒少時期曾接受寄養安置的台中視障街頭藝人古梅馨及台東知名樂團-屋瑪客夫妻表演，希望透過親身經驗分享，拋磚引玉讓愛傳承，期盼更多家庭加入寄養服務。

縣長饒慶鈴表示：台東縣政府委託家扶中心辦理「家庭寄養服務」目前有40戶寄養家庭，安置寄養兒童少年61名，對於因家庭發生變故，如「受虐」、「遺棄」、「父母入獄」等原生父母暫時無法提供照顧的兒少，寄養家庭稱職地扮演了替代父母的角色，適時提供溫暖與協助，讓他們有1個安定的生活環境，實踐其對寄養服務的承諾。

。

社會處指出，因寄養家庭高齡退休、寄養服務挑戰性高及生涯規畫等，造成提供寄養服務衍生的照顧缺口，寄養家庭戶數從102年至108年間的56戶逐年銳減至40戶。因此非常誠摯地邀請更多年齡在25歲至65歲間有愛心及熱忱的家庭加入寄養服務的行列，雖然寄養服務有其辛苦之處，但也充滿愛與溫暖，在照顧過程中更有許多學習與收獲，這些成就反饋到自己身上，更促進家人間緊密的情感。

► 想變美就點我。