「大手牽小手　美好托育齊步走」　台東托育人員表揚

▲台東托育人員表揚。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為推廣照顧兒童需具備托育照顧之專業能力，並建立托育人員專業化的形象，台東縣政府於16日辦理「大手牽小手 美好托育齊步走」活動，縣府秘書長陳明仁特別表揚得獎的29名托育人員，是由機構及台東縣居家托育服務中心推薦，並經初審及複審脫穎而出，頒發特殊貢獻獎、勤學獎、最佳新秀獎、熱心專業服務獎等4類獎項。希望鼓勵托嬰機構細心營造友善照顧環境，讓嬰幼兒可以在優質的環境中成長，肯定托育人員給孩子最好照顧，並成為家長強而有力的後盾。

社會處指出，獲得「特殊貢獻獎」的安置機構哈拿之家的托育人員-廖國英，照顧患有心臟疾病、發展遲緩的幼童不遺餘力，孩童心臟術後，照顧上除了要配合醫師囑咐，如飲食的均衡、限制水的攝取避免水腫等，且隨時皆要注意孩童是否有異狀，在照顧上備感壓力。但國英表示不管安置在機構的孩子來自何方，又將去向何處，都會全力照顧並深深祝福這些孩子們永遠健康快樂長大。獲得「勤學獎」計10名，積極提升自己專業能力並把握現有資源投入托育工作，勤奮好學的求知態度，值得嘉許。

此次活動的主持與演出係由台東縣居家托育服務中心及各協力圈的托育人員親力親為共同策劃，展現托育家族的多才多藝及團隊精神，也選擇親近大自然以輕鬆的方式與家長、兒童及來賓共同健走，共創開心、歡樂的親子互動時光，留下美好的姆愛節回憶！