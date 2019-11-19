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吳欣盈自謙沒成績不該放安全名單　蔡壁如：列第7根本沒機會上

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▲新光金大公主吳欣盈。（圖／記者李毓康攝）

▲新光金大公主吳欣盈。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨19日召開記者會公布不分區立委名單，最終名單29人，海選入圍者有17人；其中，新光人壽副總經理吳欣盈第7，掀起外界討論。對此，蔡壁如19日接受「鄉民來衝康」專訪時表示，吳欣盈曾自謙，沒做出成績不應該放入安全名單，放後面沒有關係，也讓她更有動力可以為民眾黨打拼。但接著蔡壁如不慎說溜嘴，排在第7名「要上根本沒有機會」。

蔡壁如19日與永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受「鄉民來衝康」專訪，談到吳欣盈時，直言她是一個蠻有趣的人，上禮拜確實是因為在討論她所以晚公佈不分區名單。

蔡壁如表示，吳欣盈有一天打到辦公室，聊一聊後說想選立委，「我就問她說，你為什麼想選立委？當然她有講了她的志業，聽起來這41歲的大女人蠻有主見的」。蔡說，新光底下有做一個長照村，長照也是吳一職想要推行的，第二就是說新光有辦了一個網銀，她認為金融法上有很多不合理的法規，一直覺得想要改。

「後來聊聊聊市長進辦公室，她就跟市長聊，聽到她說要出來選立委，市長說妳不要開玩笑了，她就又講一遍她的理念」，蔡壁如透露，市長當面對吳欣盈下戰帖，如果可以每天7點30分來看晨會，要先看看她的能耐，「她馬上跟市長說沒問題。隔天她真的7點25分出現在晨會，每天默默坐在後面」。

「3天以後她就送了一份報告，當時討論的是學校的電子支付跟智慧城市、無現金城市」，蔡壁如說，後來就把吳欣盈丟到黨部裡頭去，內部討論很久，也認為婚姻狀況不該是限制她不能出來參選的原因，內部就覺得好沒關係讓她參選。

蔡壁如說，後來消息提早走漏，吳欣盈的父親吳東進反對，認為企業生意會有影響，「上禮拜我問她為什麼沒跟父親討論，她說有，還是有經過共同討論，她說他們家族為了她開了一個會，只有爸爸反對，會尊重我的決定」。

至於為什麼列在第7？蔡壁如表示，吳欣盈有說不一定要進入安全名單，也自謙還沒做出成績不應該放入安全名單，「她說放後面沒有關係，讓她有一點動力可以為民眾黨打拼」，希望能跟柯市長、民眾黨一起打拼。但蔡也爆料，吳欣盈也知道，第7名要上根本沒有機會。

而回到立委選戰，主持人趙少康問到，評估可以當選幾個？蔡壁如說，大概3、4個就是安全名單，目前民調都還有10%，前4名大概是安全名單。

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