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東吳大學演講遭學生抗議　柯文哲：不要藉此謀求個人或政黨利益

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▲▼柯文哲出席「原民網路服務E指通」申辦服務記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲出席「原民網路服務E指通」申辦服務記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲預定晚間前往東吳大學以「市政新文化」為題發表演講，但卻有東吳學生在網路上發起「拒絕虛假新政治，抗議反民主文化」連署，反對柯到校演講。由於抗議涉及柯的兩岸觀點，柯文哲19日表示，「柯文哲有直接做過哪一件對不起台灣的事情？沒有」，直言不要利用這些東西，謀求個人或政黨的利益。

對於東吳大學有學生發起抵制連署，柯文哲19日受訪時說，這民主社會常有，是政治系的老師請他去講，「老實講，就學術來講，柯文哲本來就是學術上研究的對象，所以政治系老師請我去，主要是政治系學生，順便也開放給其他學生聽，對我來講蠻正常的，沒有什麼」。

至於被抗議性別歧視、失言、沒政績以及透過柯粉攻擊政敵？柯文哲反酸，「這更好笑，抗議的人要不要去看看其他兩黨？這個…，你那些抗議的人…，我態度是這樣，我也不贊成柯粉要去反制，不需要，常常是這樣，平常心就好」。

而抗議學生也點出柯迴避統獨議題、漠視中共統戰行為，柯文哲說，「我也直接問，到現在為止，柯文哲有直接做過哪一件對不起台灣的事情？沒有」；柯強調，不管是中美的問題、兩岸的問題，其實該怎麼做，我們這些人都心裡有數，實際作事情當中也沒有去失誤或什麼重大缺失。

柯文哲接著還強調，「坦白講，我明著講，不要利用這些東西謀求個人或政黨的利益」；媒體追問，該段話是否是對民進黨講？柯說，「沒有，我是對台灣社會呼籲」。
 

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