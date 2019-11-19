新北新式門牌回來了！「藍綠色系加大字體」12月中旬復工換發

▲新北市新式門牌將於12月中旬開始換發。（圖／翻攝自新北市議員江怡臻臉書）

記者張乃文／綜合報導

新北市新式門牌原預計2020年2月將全市120萬面門牌全面更新完畢，但各界認為美感及辨識度上有爭議，因而暫緩更換。新北市民政局18日表示，門牌復工將於12月中旬起開始換發，2022年前會全面完成。門牌除了回復原有設計圖樣，也改為藍綠色並放大字體，增加辨識度。

新北市議會18日審查民政局預算，民政局長柯慶忠被問到新式門牌議題，他回應，在宣布暫緩換發後，市府也參考各界意見，經過調整後於12月中旬由郊區開始施作，並在2022年前全面換發完成。

民政局說明，新北市一樓的主要幹道及大馬路街道（無巷弄）門牌會從中尺寸（21cm*15cm）改成大尺寸（26cm*17cm），同時加大號碼的字體。而巷弄街道的門牌則因路寬較窄，因此仍維持中尺寸的設計；顏色也改為單一的藍綠色系。為加強2樓以上門牌辨識度，版面內容增加街路巷道名稱，由原來16.2cm*5cm 加大為16.5cm *寬11cm 。

另外，民政局提到，部分區域在停工前已經張貼的門牌會在重新釘掛時更新，廠商也願意主動吸收張貼成本，經費方面，改善後的門牌經費本就在原先編列的預算範圍內，整體而言，新北市政府無需增加任何費用。

而新北市議員江怡臻在臉書分享新式門牌的最新照片，網友紛紛留言表示，「 新版的好很多！」、「這次真的不錯！」、「能夠示意清楚就好」。

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