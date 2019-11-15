新北市八里區「多元文化‧星空嘉年華」盛大登場　里民同歡

圖、文／新北八里區公所提供

為體現八里區多元民族文化融合之在地特色，八里區公所於11月15日晚間舉辦「108年多元文化‧星空嘉年華」活動，現場估計約有2000位里民共襄盛舉。

八里區區長吳嘉榮於致詞時提到：「歡迎各位里民參與今日活動，在這麼好的天氣之下，體驗新住民、原住民、客家等多元文化。」除了祝福活動圓滿成功之外，區長也跟大家報告一個好消息——八里區公所新行政大樓即將啟用！



當晚首先由米倉國小鼓藝隊帶來的震撼表演為活動揭開序幕，接著由藝人陳苡萊上台獻唱，台下觀眾無不聽得如癡如醉。緊接著由八里國小鼓儀隊、新住民關懷協會、客家文化協會與左岸藝術團輪番上陣，帶來多元精采的表演。活動尾聲的壓軸表演，邀請在地民歌王子——施孝榮登台演唱，施孝榮低沉渾厚的嗓音，喚起台下觀眾無數美好青春回憶。

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除了有精彩表演可看，八里區公所特別準備了1000份野餐墊及65份摸彩大禮，包含55吋電視、平板電腦、除濕機、掃地機器人、空氣清淨機、氣炸鍋、鬆餅機、蔬果調理機等多項大獎回饋里民，現場氣氛歡快無比，宛若嘉年華般熱鬧滾滾。

此外，活動現場亦設置了十餘攤多元文化美食攤位、趣味手作DIY互動遊戲攤位與政令宣導攤位，現場活動有吃有玩，讓所有的大朋友小朋友們都玩得不亦樂乎。八里區公所透過本次活動讓民眾親身參與不同民族的文化體驗，更能促進多元民族之間彼此互動交流與合作，當晚，區民們帶著一顆顆滿載而歸的心，在夜空中璀璨的繁星之下，顯得更為耀眼光輝。

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