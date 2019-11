裴洛西邀請為彈劾調查作證　川普：我沒做錯但「強烈考慮」！

▲ 川普正認真考慮出面作證。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國眾議院針對總統川普(Donald Trump)「通烏門」醜聞展開彈劾調查,上周進入關鍵的公開聽證階段。眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)日前公開邀請川普出面作證,川普則在推特上持開放態度回應,正考慮出席公開聽證或以提供書面證詞的方式作證。

裴洛西在17日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)節目《面對全國》中表示,「如果他握有能證明自己清白的情報,那麼我們期待看到這些資訊。如果他想要的話,總統可以直接到彈劾委員會面前,說出所有他想說的真相。他有充分的機會闡述他的觀點。」她還警告川普,不要追究引發調查的吹哨人。

民主黨籍參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也指出,「如果川普不贊同、不喜歡他聽到的話,他不該發推特,而是應該到國會宣誓作證。且他應該讓身邊所有人都到國會來,在他們面前作證。」

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!