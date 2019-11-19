別再「看感覺」！想求死會從共同興趣開始　秒告別單身狗邁向人生勝利組

▲茫茫人海中，要找到興趣相同的另一半不容易。（圖／翻攝自Pexels，以下同）

生活中心／綜合報導

「在你面前放屁是愛你的表現」這句不知道從哪裡出現的「箴言」，相信很多人都聽過，也有人說情侶、夫妻間「越噁心代表越愛」，包括互相擠痘痘、聞對方的臭衣服、檢查鼻毛或耳屎、穿著有對方味道的衣服、早上起床還沒刷牙就先接吻、在對方面前裸體跳完整支愚蠢的舞蹈⋯⋯，更有不少伴侶喜歡以「互整」的方式為生活增添情趣，種種「甜蜜舉動」都代表著彼此之間的好默契與心靈相通，更像是愛人間獨有的「惡趣味」，在外人眼裡看來可能超詭異，對當事人來說卻是真愛的象徵，正因為你們的「臭味相投」只有彼此才懂，更能加深對彼此的信任及這段關係的認同感。

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伴侶間擁有共同的興趣、喜好，會讓兩個人更有話聊，生活也保有更多新鮮感，除了在臉書、PTT上常會看到網友分享自己與另一半的「小情趣」之外，演藝圈中幾對星光愛侶也因為擁有共同的興趣愛好、懂得互相欣賞而越愛越深。顏值超高的夫妻檔王陽明與蔡詩芸，同樣都熱愛水上運動，致力於海洋保育、動物權益等議題，就算偶爾因為工作分隔兩地，也會不時PO出對方的照片放閃，能為同一件事情努力、發自內心支持及欣賞彼此，就是經營好一段關係的最大關鍵，這對高顏值夫妻檔結婚4年，即將迎來他們的寶寶，讓人期待一家三口一起亮相的那一天。

近期在聲林之王擔任導師而更加受到媒體關注的歌手林宥嘉和老婆丁文琪以「她說好：）」事件閃炸各大媒體，都喜愛日本文化的夫妻倆直衝日本舉辦的樹屋婚禮被譽為「最浪漫的小清新婚禮」；丁文琪更是大力支持老公的每個作品，不僅偷偷現身演唱會，也擔綱新歌MV女主角，讓老公林宥嘉忍不住讚嘆：「迫不及待要讓所有人看到我人生中合作過最漂亮的女主角。」講到感情超好的夫妻，絕對會想到好萊塢知名的銀色夫妻檔「死侍」萊恩雷諾斯和「花邊教主」布蕾克萊芙莉，兩人從有共同興趣、相當了解彼此的好朋友昇華成情人，並步入婚姻，於今年10月迎來第三胎，結婚7年相處模式仍像在熱戀中。

想要找到合適的另一半，除了「看感覺」之外，彼此若能從相同興趣開始會更有方向，但是生活圈就這麼大，要找到有共同興趣的對象不是太容易，上班族朝九晚五，下班後更難有力氣拓展交友圈，時常會看到有網友提問「別說另一半了，連興趣契合的朋友都難找，想問問大家都是在哪裡交到興趣相同的新朋友？」底下有不少留言都推薦使用交友APP，表示透過系統設定篩選更能找到趣味相投的對象，像是Lemo、Paktor與Omi等，其中Omi更被使用者譽為「有質感、高顏值的交友平台」，加上超火熱的#hashtag功能，增加開啟共同話題的機會，更為兩人未來的發展加了好幾分。

▲「Omi」的hashtag機制，讓你能快速找到相同興趣和職業的人，引導出共通話題！配對成功率極高。（圖／Omi提供）

交友平台百百款，連照片都可以是照「騙」，最怕還沒找到真愛卻招來一堆爛桃花，該怎麼挑選才不會踩到雷？Omi標榜嚴格過濾用戶，針對25歲以上，事業、生活相對穩定的職業社群，且在簡介上可以打上職業、興趣等，加速認識彼此。Omi並透過嚴格審核機制，幫你過濾掉「意圖不軌」的人，讓使用者大讚：「在這裡認識新朋友很安心！」Omi帶你進門，但是努力還是在個人，真心待人、誠心交友，就能建立你的愛情浪漫主場。