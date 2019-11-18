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北京再傳鼠疫訊息！　黑龍江駐京辦：網傳文件屬實但7人已排除

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▲▼北京黑龍江賓館。（圖／翻攝自新京報）

▲北京黑龍江賓館。（圖／翻攝自新京報）

記者陳政錄／北京報導

北京日前曝光內蒙古輸入型鼠疫（俗稱黑死病）病例，引發討論，近日又傳出北京黑龍江賓館內疑似鼠疫病例，以致黑龍江省政府發函示警。對此《新京報》今報導稱，黑龍江省駐北京辦事處證實相關通告確有此事，但「文件中提及的7名人員均已排除患有鼠疫。」目前，傳出疫情的黑龍江賓館運營秩序正常。

大陸網傳文件顯示，11月14日北京市西城區疾病防控中心2名醫護人員著防護服，來到黑龍江省駐京辦所屬的北京黑龍江賓館，告知入住其賓館8樓兩個房間的客人中，有1人檢測呈傳染病陽性（疑似鼠疫），已被隔離在醫院；其餘4人為密切接觸者，有1人被隔離在醫院。

▲▼大陸網傳黑龍江賓館疑似鼠疫通告。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網傳黑龍江賓館疑似鼠疫通告。（圖／翻攝自微博）

文件內容稱，按照疾控中心要求，另外3人被隔離在北京黑龍江賓館客房內。同時，與上述人員有密切接觸的2名賓館前台接待員，也被隔離在賓館客房。文件強調，鑒於上述情況，建議省內（黑龍江省）來經公務人員，暫時不要入住北京黑龍江賓館。

對此訊息，黑龍江駐京辦今（18日）上午回應，表示該文件屬實，但文件中提及的7名人員均已排除患有鼠疫。該辦人員強調，疑似鼠疫患者後經過檢查，其結果為陰性，排除患有鼠疫，並解除了所有人員的隔離觀察。目前，黑龍江賓館運營秩序正常。

值得注意的是，近日包括北京在內，全大陸幾次傳出鼠疫訊息，如11月12日，北京朝陽醫院確診兩例鼠疫患者，立即啟動突發公共衛生應急機制。當時官方稱一名患者病情穩定、一名病情危重，並未惡化。但北京市衛建委昨日消息顯示，病情危重者情況有惡化趨勢。

▲▼鼠疫。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲大陸近期傳出鼠疫訊息。（圖／翻攝自中國新聞網）

中國疾控中心日前的通報內容指出，北京市衛生系統已及時對病例進行隔離治療，此次疫情擴散風險極低，市民可以正常生活，不用過度擔心感染風險。

除上述地方外，內蒙古自治區衛生健康委員會訊息指出，11月16日，內蒙古自治區錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木採石場1人在烏蘭察布市化德縣醫院就診期間，反復發燒，經專家會診，被診斷為腺鼠疫確診病例。原因是患者曾於11月5日在採石場剝食過野兔，密切接觸者28名，已就地隔離醫學觀察。

綜合陸媒報導，北京兒童醫院、宣武醫院和甘肅地區等，也在網上傳出鼠疫訊息。大陸官方則強調，「一切都在掌控中」，針對疫情的撲滅和人源隔離，均已採取有效處置。

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