她騎車上班被「風箏線割喉」　深1.5公分恐怖血痕差點斷頭！

▲女子脖子被風箏線割出血痕，縫了30多針。（圖／翻攝自大陸《齊魯晚報》）

記者李振慧／綜合報導

山東省泰安市近來發生「風箏線割喉」事件，一名女子騎機車上班時，行經南湖公園北門附近突然遭風箏線割傷，送醫治療發現喉部傷口深達1.5公分，傷口若是再往下移一點性命恐怕不保，後來縫了30多針人仍在醫院休養，警方已介入調查。

大陸《齊魯晚報》報導，張姓女子14日下午2時40分左右，騎機車前往上班時，脖子突然遭到風箏線攻擊，她表示，「當時不知道怎麼回事，脖子一疼，我整個人就從機車上摔下來，整個人摔到地上，車子一下出去了10多公尺」，結果發現脖子上竟然勒著一條風箏線，人還因為跌倒頭部撞出大包。

同一時間，一名李姓女子騎車經過事發路段時也被風箏線勒傷，她表示當時自己騎車騎很慢，也是突然覺得脖子一痛，便用手抓住了風箏線，結果手套慘被勒爛，脖子最後也縫了10幾針，「我要是沒有用手抓住，後果不堪設想。」

警方前往現場調查發現，風箏線因為傷及多人、上頭還帶著血，另一端則帶著捲線器，但是沒有在現場找到放置風箏線的人，目前仍在持續追查。

報導中指出，曾有專業人員進行模擬實驗發現，一名體重50公斤左右的人，若以每秒10公尺的速度騎機車通過風箏線，所產生的強壓力相當於菜刀切斷蔬果時，蔬果所承受的壓強，顯示風箏線宛如一把隱形的刀。

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