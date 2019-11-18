Google地圖新功能：「為你推薦」添增在地嚮導建議　地圖顯示一鍵變3D

▲發現新餐廳及新地點已成為Google地圖愈來愈重要的一項功能之一。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

發現新餐廳及新地點已成為Google地圖愈來愈重要的一項功能之一，為此，Google計畫在地圖中將「在地嚮導」建議整合至「為你推薦」中。此外，在導航方面，Google地圖也新增了「3D建築」的地圖詳細資訊顯示選項，目前該功能已普遍地更新至Android的Google地圖應用程式，但尚未在iOS上提供。

Google的「在地嚮導」為Google地圖上撰寫評論、分享相片、解答在地相關問題、增添或修改地點相關資訊，以及查證內容的用戶，Google為其設計了詳細的積分、等級和福利制度，可依此搶先體驗Google新功能，以及合作夥伴提供的特別獎勵等。如今此功能已吸引全球1.2億個活躍用戶。

據科技網站《9to5Google》報導，Android及iOS版Google地圖已經開始在「為你推薦」選單中利用編輯及演算法的結合，為使用者提供當地熱門在地嚮導推薦。如今包括曼谷、德里、倫敦、墨西哥城、紐約、大阪、舊金山、聖保羅及東京等地都將於近日內開始，在「為你推薦」中納入「在地嚮導」建議。

▼Google在地圖中將「在地嚮導」建議整合至「為你推薦」中。（圖／Google blog）

此外，Google也於15日宣布推出在Google地圖的「地圖詳細資訊」顯示中添增「3D」選項。在3D顯示中，將為建築提供高度及陰影感。據報導，目前該功能已普遍在Android上更新，不過尚未於iOS上提供。

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