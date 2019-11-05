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Google Maps介面大改版！探索「彩色圈圈」將消失　安卓先行...iOS再等等

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▲Google Maps。（圖／翻攝自9to5google）

▲Google Maps介面改版。（圖／翻攝自9to5google）

記者陳心怡／外電報導

Google Maps裡面的「探索」和「為你推薦」功能，一直以來都是Google地圖的重點。而目前，Android版的應用程式介面改版了，把原本在底下的八個彩色圈圈圖標，移到最上面，搜尋欄的下方，且要改為一列，相對不佔版面。

原本在「探索」功能裡面的八個彩色圈圈圖標，是可以下拉隱藏的，如果想使用，就往上滑動顯示。至於新介面則是在搜尋欄下方的，秀出橢圓形建議選項，它們會動態更新，也就是說，「餐廳」很可能是第一個按鈕，排在後面的則是其他項目，包括咖啡廳、酒吧、活動、飯店、公園和加油站。

▲Google Maps。（圖／翻攝自9to5google）

▲Google Maps的彩色圈圈（左）將改為上方一列顯示（中、右）。（圖／翻攝自9to5google）

Google Maps建議選項的最後一項是「更多」，打開會出現「類別」的完整列表，裡頭排序為：食物＆飲料、待辦事項、購物和服務。

▲Google Maps。（圖／翻攝自9to5google）

▲Google Maps「更多」裡面的類別。（圖／翻攝自9to5google）

這項新的Google Maps搜索方式，它的便利之處在於一直顯示在螢幕上，讓用戶不必再特別輸入。但目前並非所有手機都支援這款重新設計的搜尋方式，iOS客戶端暫時還不可用，目前已知有三種裝置可以使用10.28.2版本。

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