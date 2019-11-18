「畢業就結婚」警大男帶17歲女大生台中過夜　手機裸照掀互告大戰

記者黃翊婷／綜合報導

張姓警大生2017年7月間與就讀美術相關科系的女大生美美（化名）交往，兩人相約一起到台中遊玩，沒想到手機裡的胸部及下體照片被女方家長發現，雙方父母互告和誘、恐嚇等罪，就連負責偵辦的警員也挨告瀆職。檢方調查後認為，出遊過夜、拍照等事都是美美同意的，最後全案所有人均不起訴。

▲張男透過網路認識美美，兩人進而交往成為情侶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

美美2017年間透過網路認識張男，大約一個月後就相約一起到台中玩，因為家人不允許在外過夜，於是謊稱自己是要去宜蘭畫畫，甚至故意不接電話並關機；接著，她的母親在手機裡發現有胸部、下體等裸露的照片，認為女兒可能是被引誘離家，而且男方明知她才17歲，卻以畢業後結婚為前提，試圖引導女兒發生性關係。

而張母得知這個消息後，立即傳訊息警告美美，希望撤銷告訴，沒想到反被女方母親控告恐嚇。美美強調，當時看到訊息並沒有感到害怕，去年8月間因為受不了這些紛爭，兩人決定分手，她也在醫生的建議下離開不好的環境，自己在外租屋生活，解緩憂鬱的情緒，之後再和張男父母一同前往警局撤告。

▲美美和張男一起到台中玩，卻對父母謊稱是要去宜蘭畫畫。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關）

美美表明自己並沒有受到任何脅迫，不論是出遊過夜還是接受警詢，一切都是自願的，手機裡的裸照則是為了課業的題材所拍攝，張男只有幫忙，沒有主動要求。

檢方認為，美美是出於自由意志決定與張男共遊，就算交往期間真的發生性關係，也難以認定是受到男方引誘才會離家，最後不起訴張家母子，而挨告瀆職的警員也因為罪嫌不足不起訴。