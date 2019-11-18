港理大衝突一晝夜　校長拍片籲和平離場：會陪學生到警局

▲香港示威者衝出理大，港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港理工大學過去一整天爆發警民衝突，校長滕錦光18日清晨通過影片的方式表示，他通過溝通，已得到警方許可，若示威者不主動使用武力，將會暫緩攻擊，並且讓校內人士離開校園。滕錦光強調，如果有學生被捕，自己會陪同前往警局，以確保相關案件得以公正地處理。

這段影片由「理大學生報編委會」轉發公佈，時長1分9秒，滕錦光通過英文表示，這段影片是為了在理大校內的示威者所錄製，自己從前晚起已經密切和警方溝通，警方向校方保證如果示威者不動武，警方也會暫停使用武力，校方也已得到警方許可，學生可以和平地離開校園。

▲香港示威者衝出理大「快閃回巢」。（圖／記者宋良義攝）

滕錦光表示，身心健康及輔導處（Office of Wellness and Counselling）會提供所有的需要的支持與安撫，協助學生通過這段間艱困的時光，「我希望你們會接受暫時停火的請求，並以和平的方式離開校園。」

香港理工大學警民對峙持續一晝夜，港警18日清晨約5點半，從暢通道理大大門發起攻堅，現場傳出多聲巨響。示威者為了防堵警方攻入校園，開始焚燒部分路障。

港警約清晨5點半攻堅進入理大，期間一度驅趕記者，並逮捕多名示威者；多聲巨響傳出後，部分示威者驚慌向後逃，其他示威者則散佈在高處和暢通道理大校門附近，校園內四處冒出火光，煙霧瀰漫。

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