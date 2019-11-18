LIVE／港警：盼「和平解決理大事件」　主動安排傷者送醫

記者馬叔安／綜合報導

針對香港理工大學的警民衝突持續，香港警方18日下午指出，留意到衝突過程中，大學內有人受傷，當中包括未成年人士，已立即主動安排救護車，按照警方現場指示安排傷者送醫，也於協調紅十字會志願醫療團隊，進入理大提供醫療協助。港警並呼籲所有示威者停止使用暴力，和平離開學校範圍。

香港警察18日下午在臉書指出，因應香港理工大學持續有暴力事件發生，警方會安排離開理大的傷者，先送院接受治療，稍後再作跟進調查。

▲港警強調希望以和平方法解決理大的暴力事件。（圖／記者游宗樺攝）

警方強調，關於未成年被捕人的權益，「我們有一套嚴謹且全面的指引」，而對於這次事件中未成年的被捕人士，會盡最大努力安排合適成人陪伴和提供協助。

警方強調，一直殷切希望以和平方法解決理大的暴力事件，由於理大現時仍有大量武器，包括汽油彈和爆炸品等，而化學實驗室內大量危險化學品被竊取，對現場人士和公共安全造成重大威脅。

▲香港理工大學示威者與防暴警察爆發衝突。（圖／路透）

警方強調，現正積極與校方進行磋商，希望盡快協調有關事宜，並再次呼籲所有暴徒停止使用暴力，聽從警方指示，立即和平有序離開學校範圍。

香港警方18日下午4點招開記者會，西九龍總區指揮官卓孝業、警察公共關係科總警司郭嘉銓及高級警司江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜，現聯同消防處署理副消防總長（總部）梁韋洛現向傳媒作出簡報。