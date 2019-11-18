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護理師幫寵物結紮完　把蛋蛋當球丟、朝聾貓狂拍手

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▲獸醫院護理師的行為受網友撻伐。（影／翻攝自youtube）

實習記者崔子柔／綜合報導

新加坡動物醫院Ohana VetCare有2名護理師在幫動物結紮後，把切下的蛋蛋當球拋、往地上砸，還錄下影片發到個人的instagram上，馬上受到網友砲轟。事後診所表示，不會將那2名護理師開除，理由是「有時候我們也會出現幼稚的行為」。

據新加坡《海峽時報》報導，從2名護理師的限時動態中可見，她們竟把剛切除的睪丸當作沙包一樣拋接，還把蛋蛋往地上丟。另一段影片中，她們對著一隻雙耳被切除的貓咪不停拍手，一邊取笑牠聽不到聲音。

影片一發布，網友紛紛留言砲轟Ohana VetCare和其中的護理師。事後院方下令刪除該影片並聲明，那2名護理師做出違反獸醫工作者道德的行為，會將她們停職並進行輔導。

網友並不滿意這樣的處理方式，痛批「她們完全沒有考慮過飼主的感受，只有停職、輔導不足以懲罰她們，應該要開除」。對此，Ohana VetCare表示不會將她們開除，但會對她們進行紀律處分，「有時候我們也會出現幼稚的行為」。不過，此聲明已被刪除。

新加坡國家公園委員會動物和獸醫部門（AVS）說，獸醫該用最高標準履行職責，並確保其員工做到這一點，那2名護理師的行為讓人質疑她們的專業性。

▼Ohana VetCare的聲明不被網友接受。（圖／翻攝自facebook）

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