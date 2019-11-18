女助理被喇舌後離職　國民黨籍議員喊冤：子虛烏有





▲女助理控告J議員對她性騷擾，但之後又不明原因撤告。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議會國民黨籍某男性議員遭議員同事女助理指控，以商談拓展其議員老闆的人脈，誘使她們上車後，再趁女助理議員老闆下車開村民大會時，佯稱頭痛要女助理坐到副駕駛座幫他按摩，卻趁機將舌頭伸進女助理口中強吻，不過，最後女助理撤回告訴，檢方只能依法將全案不起訴結案。

檢警調查，小青(化名)是新竹縣議會A議員(化名)的助理，3月間她與議員老闆一同前往參加新竹縣某村民大會時，被國民黨J議員(化名)以商談如何拓展A議員的人脈，於是開車搭載小美與她的議員老闆一同前往村民大會會場。

由於A議員到目的地後先下車開村民大會，車內僅剩下小青與J議員獨處，J議員要求她改坐副駕駛座，聊天後J議員便佯稱頭痛，要求小青幫他按摩太陽穴，小青雖不願意，但礙於其議員身分，且當時還在車內，只好微側身以手指幫J議員按壓太陽穴，不料J議員竟趁此機會，突然親吻她，還將舌頭伸入小青嘴內，以此性騷擾得逞。

小青不甘受辱，憤而向檢警提告該議員性騷擾。然事後卻又具狀撤回告訴，檢方將全案不起訴處分。

據了解，J議員已否認並表示為子虛烏有的事，女助理則在案發後離職。

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