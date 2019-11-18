正妹女警為愛偷洩個資　顏值高氣質優！曾當微電影女主角　

▲羅員曾經擔任新竹縣政府防狼任務微電影女主角。（圖／翻攝新竹縣政府，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名羅姓正妹女警，2017年曾被新竹縣政府選為微電影「防狼任務」女主角，2019年她代男友家屬處理交通事故時，因擅自查詢當事人前科資料，遭到查獲，新竹地檢署認為羅員涉犯洩密罪，考量她深表悔悟，給予緩起訴1年處分。

檢方調查，羅員於2019年4月、當時仍在竹北六家派出所任內時，代男友家屬處理與許姓男子間的交通事故，擅自查詢許男前科資料，導致許男個資外洩，全案經縣警局移送新竹地檢署偵辦。

羅員坦承不諱。檢方認為，羅員本應注意犯罪前科是個人資料，應予保密，且依其個人學識、工作經歷，並無不能注意情形，而羅員所為，確觸犯刑法過失洩漏國防以外秘密罪，審酌她並無前科，因一時失慮而犯案，並坦承犯行，深表悔悟，考量犯罪情節輕微，被害人許男亦具狀聲明不追究等，給予緩起訴1年處分，羅員應於緩起訴處分確定之日起6個月內，向公庫支付1萬元。

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