只需10分鐘氣炸鍋也可以做甜食　網驚：太有創意了！

▲簡單美味的蒜頭鹹酥蝦只要10分鐘即完成。（圖／翻攝自《Dcard》，已獲得原作者授權，下同）

實習記者施怡妏／綜合報導

近來氣炸鍋在台灣掀起一股熱潮，主打不需要使用油，可以煎、烤、炸、烘等各種烹飪方式，比一般油炸鍋油量減少80%，健康無負擔，速度快又方便。一名大學女學生po文分享氣炸鍋料理，每道只需要花10分鐘，且製作過程簡易，許多網友表示「我也好想買一台！」

一名女大生日前購入氣炸鍋，在《Dcard》發文分享美食料理。女網友表示「平時就喜歡一些有的沒的，有氣炸鍋後，在家狂研究。」隨即附上料理製作方法，並說，下次還要挑戰更高難度的「戚風蛋糕」。

▲用氣炸鍋也能做出甜食蛋塔。（圖／翻攝自《Dcard》）

女大生分享的料理都只要十分鐘就可以完成，不管是鹹的還是甜的都有，「蒜頭鹽酥蝦」、「酥皮湯圓」、「蛋塔」。以酥皮湯圓為例，將包陷湯圓包進起酥片，放進氣炸鍋調製180度，只要10分鐘就是完成美味的甜點。

美味料理吸引九千名網友大讚「好厲害喔！懶人料理有廢有推！」、「回家想買來用哈哈哈」，也有人驚訝表示，氣炸鍋原來還可以做甜點「蛋塔也太有創意了吧！」、「起酥湯圓那一個，沒有吃個5個不罷休，神好吃！」

然而也有不少網友表示，自己家裡也有購入，真的很方便又美味「我都拿氣炸鍋去烤雞胸肉，超級好吃的啦」、「氣炸鍋真的超好用、昨天才拿來做蛋黃酥。」、「上次用親戚的氣炸鍋炸薯條也是好好吃。」