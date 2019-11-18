　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

保存期限≠保鮮程度！營養師破解「配方奶粉」3個常見迷思

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼配方奶粉,營養師,食品安全。（圖／業者提供）

▲挑選配方奶粉時，只看罐底保存期限並不夠，「奶粉製程」更是營養是否保鮮的關鍵。（圖／林俐岑營養師提供，下同）

生活中心／綜合報導

「這罐奶粉距離保存期限還有一年半，比其他罐更久，應該更新鮮？」
「離保存期限越遠，應該越新鮮吧？」

媽媽為寶寶挑選配方奶粉時，一定會注意罐底奶粉保存期限，直覺認為保存期限距離現在越遠，就表示產品越新鮮，但其實只看罐底保存期限並不夠，「奶粉製程」更是營養是否保鮮的關鍵，營養師要為大家破解奶粉保存期限的迷思。

迷思破解1：保存期限是從「成罐」後起算
配方奶粉的製程包含採集鮮奶、滅菌消毒、調配營養素、乾燥與成罐，為了方便儲存與加工，傳統製程會先將液態鮮奶乾燥成奶粉後儲存備用，等待工廠排程生產，因為乳牛牧場與奶粉工廠可能不在同一地區、甚至不同國家，且奶粉工廠加工也需另外排程，這些運送、儲存、生產排程…等時間，導致配方奶粉成罐的時間（製造日期）已經距離鮮奶採集數個月甚至一年以上，即便在保存期限內，可能都和媽媽心中預期的新鮮有很大的落差。

若要保留新鮮，縮短奶粉成罐前的儲存、運送、加工等流程就很重要。近年有些先進大廠改以「液態製程」生產配方奶粉，大幅縮減成罐前的儲存與加工時程，進而改善奶粉「新鮮度」的問題。「液態製程」是將新鮮牛乳集乳後冷鮮直送工廠，並且在48小時內，僅一次噴霧乾燥成罐，捨棄繁複加工（乾燥→加水復原→乾燥）的程序，並免去長途運送和儲存，使製造成罐與鮮奶採集的時間，最多只差了48小時，有別於傳統配方奶粉，最大程度地保留新鮮。

▲▼配方奶粉,營養師,食品安全。（圖／業者提供）

迷思破解2：保存期限與營養素並未「絕對」相關，製程才是關鍵
加工製程會影響營養素價值。因粉狀奶粉相較於液態鮮奶較易長久保存，所需要的倉儲運送技術也較低，所以市面上大多數品牌多採取傳統製程生產配方奶粉。鮮奶採集後先經過第一次噴霧乾燥成粉，儲存數周、甚至數月後等待工廠排程，若乳源地和生產地不同，會再經過長途運送（耗時長的海運或陸運）送至工廠，奶粉原料會再被加水還原成奶水，添加必要營養素後，第二次噴霧乾燥成罐。歷經兩次霧霧乾燥，蛋白質、維生素…等營養素，會因反覆加工使營養價值減低。

▲▼配方奶粉,營養師,食品安全。（圖／業者提供）

採用液態製程的配方奶粉，則是將剛採集的乳水運送至加工廠後，加入嬰兒所需營養素後進行乾燥，不像傳統配方奶粉的製程會有加水復原和二次高溫乾燥的狀況，製程相對溫和簡單，盡可能避免營養素流失，最大程度地保留鮮乳中的珍貴營養。

迷思破解3：保存期限僅適用「開封前」狀態
配方奶粉的保存期限，僅限於產品「開封前」且符合「特定儲存條件」的狀態，「開封後」就不屬於保存期限的範疇，奶粉開封後會受到環境、溫度、濕度…等影響，而使奶粉中的營養素變質甚至流失，所以一旦開封須盡速將奶粉食用完畢，800～900g奶粉一般建議開封後一個月內食用完，未食用完的奶粉應蓋緊罐蓋密封保存，置於乾燥、陰涼的室溫環境。

媽媽們總是想要給寶寶最新鮮、營養最豐富的配方奶粉，單看保存期限是沒有辦法完全確保新鮮程度，媽媽們更要留意是否採用「液態製程」，因為製程才是營養保留程度與新鮮度的關鍵。

▲▼配方奶粉,營養師,食品安全。（圖／業者提供）

▲林俐岑營養師，台北醫學大學保健營養學系碩士，專長為食品安全與孕期產後營養。

（本篇圖文由林俐岑營養師提供）

ET快訊
iPhone驚爆史上最大漏洞！養成這4習慣避免中標
友人爆言承旭「情緒不穩發脾氣」！林志玲結婚…他近況曝光
陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙500億　求饒後仍遭判刑
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

別讓不適合的配方奶變成豬隊友！母乳關鍵營養OPO讓哺育更上手

親友圍剿「不餵母乳很自私」　準媽媽怒回：配方奶一樣健康！隊友貼心救援

電商跨界米其林料理　時髦泰菜即食火鍋「雙11前夕」獨家開賣

雙11母嬰用品購物攻略！尿布滿額送爆紅BABY SHARK贈品　寵兒爸媽狂囤貨

十三層遺址光雕秀「期間限定」再升級！合體「水湳洞漁港」浪漫呈現漁光美景

《那一天》首集爆好評！宋緯恩差1cm送出男男吻　火爆男上演青澀BL甜虐戀

東區最夯建案「志榮　忠孝復興.BR4」坐擁黃金正核心！入主就跟「SOGO、捷運」做鄰居

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！今年秋冬一定要這件一起潮一波！

「可手洗」的洗衣機降臨！媽媽大推很會洗　而且安靜到忘了它的存在

自然界抗菌之王！茶樹精油洗碗盤、洗衣服　全家人「吃的幸福、用得安心」

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉明也現身「破除生氣謠言」

小S悄悄登場「讓林志玲當最美」　捐10萬到志玲姐姐慈善基金會

自然界抗菌之王！茶樹精油洗碗盤、洗衣服　全家人「吃的幸福、用得安心」

星巴克引領風潮　米其林摘星「牛排教父」操刀濃濃異國饗宴

保存期限≠保鮮程度！營養師破解「配方奶粉」3個常見迷思

微風女神帶路搜出藥妝隱藏版好物　大推CP值爆表荷蘭植萃保養

年終醫美大熱門 拉提、緊實、第三代海芙音波詢問度高

限定十天！簡懿佳告訴你如何玩！ 拍到不想離開的網美景點

牛奶湯浴、日式客房　陽明山高規質感溫泉飯店

總獎金30萬！「第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽」徵件倒數計時中

10歲女兒寫超狂願望清單　老爸崩潰求助反被嗆：自己養的公主病

三重16歲少年「左胸中刀」斃命！兇嫌主動投案　親曝動機：弟弟機車被偷騎

高雄超商「練習丟垃圾3步驟」：試試看沒很難！　網讚：嘴得很文青

香港理大深夜衝突...警公告「逃生位置」　記者實測遭攔截：遇上陷阱

圖／總統候選人坐車內裝「小會議室」曝光 國安局正式接手大選維安

林志玲貼心回禮　黃偉哲開箱秀林爸爸親筆致謝辭

證實航母通過台灣海峽！　解放軍：不針對特定目標，與當前局勢無關

路人激似前女友！他忍不住巷口爆衝「襲胸摸妹妹」...撲倒扭纏在地不放手

10歲男童患「咬甲癖」手指啃到變形　醫師看他被罰站驚曝：和虎媽有關

消費熱門新聞

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

星巴克X鄧有癸聯手推「星想餐名廚系列」

砸上億改造5家台糖量販！家樂福北港店將引進首間影城

下載「中油Pay」享多重好康回饋

微風女神帶路搜好物　大推荷蘭植萃保養

年終醫美大熱門！第三代海芙音波詢問度高

京站周慶11／20起 滿3800元送400

3款賣場必買紅酒！網友激推「囤貨一年」

京站小碧潭 4間百貨獨家餐廳進駐

營養師破解！配方奶粉常見迷思

陽明山高規質感溫泉飯店

皮卡丘軍團在信義區！量販推寶可夢快閃店

自然界抗菌之王　全家人吃的幸福、用得安心

UNIQLO羽絨外套現折1000元

更多熱門

相關新聞

讓「膠原蛋白」保護你的關節軟骨

讓「膠原蛋白」保護你的關節軟骨

韋恩對膠原蛋白關注已經很多年，近年來有許多動物或臨床的研究，相當肯定膠原蛋白對退化性關節炎（尤其是膝關節）的效果。

全部都是油！營養師曝「惡魔早餐Top3」

全部都是油！營養師曝「惡魔早餐Top3」

營養師激推！最瘦「中式早餐組合Top5」

營養師激推！最瘦「中式早餐組合Top5」

想長肌肉狂喝乳清蛋白　專家不建議

想長肌肉狂喝乳清蛋白　專家不建議

喝咖啡有助降低死亡率？咖啡的5大益處

喝咖啡有助降低死亡率？咖啡的5大益處

關鍵字：

配方奶粉營養師食品安全

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

20歲女嘴飄死魚味…醫驚見「屍味臭塊」卡喉嚨

林志玲「夢幻禮服」登場根本公主！AKIRA 下一秒動作Q炸

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面