保存期限≠保鮮程度！營養師破解「配方奶粉」3個常見迷思

▲挑選配方奶粉時，只看罐底保存期限並不夠，「奶粉製程」更是營養是否保鮮的關鍵。（圖／林俐岑營養師提供，下同）

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「這罐奶粉距離保存期限還有一年半，比其他罐更久，應該更新鮮？」

「離保存期限越遠，應該越新鮮吧？」

媽媽為寶寶挑選配方奶粉時，一定會注意罐底奶粉保存期限，直覺認為保存期限距離現在越遠，就表示產品越新鮮，但其實只看罐底保存期限並不夠，「奶粉製程」更是營養是否保鮮的關鍵，營養師要為大家破解奶粉保存期限的迷思。

迷思破解1：保存期限是從「成罐」後起算

配方奶粉的製程包含採集鮮奶、滅菌消毒、調配營養素、乾燥與成罐，為了方便儲存與加工，傳統製程會先將液態鮮奶乾燥成奶粉後儲存備用，等待工廠排程生產，因為乳牛牧場與奶粉工廠可能不在同一地區、甚至不同國家，且奶粉工廠加工也需另外排程，這些運送、儲存、生產排程…等時間，導致配方奶粉成罐的時間（製造日期）已經距離鮮奶採集數個月甚至一年以上，即便在保存期限內，可能都和媽媽心中預期的新鮮有很大的落差。

若要保留新鮮，縮短奶粉成罐前的儲存、運送、加工等流程就很重要。近年有些先進大廠改以「液態製程」生產配方奶粉，大幅縮減成罐前的儲存與加工時程，進而改善奶粉「新鮮度」的問題。「液態製程」是將新鮮牛乳集乳後冷鮮直送工廠，並且在48小時內，僅一次噴霧乾燥成罐，捨棄繁複加工（乾燥→加水復原→乾燥）的程序，並免去長途運送和儲存，使製造成罐與鮮奶採集的時間，最多只差了48小時，有別於傳統配方奶粉，最大程度地保留新鮮。

迷思破解2：保存期限與營養素並未「絕對」相關，製程才是關鍵

加工製程會影響營養素價值。因粉狀奶粉相較於液態鮮奶較易長久保存，所需要的倉儲運送技術也較低，所以市面上大多數品牌多採取傳統製程生產配方奶粉。鮮奶採集後先經過第一次噴霧乾燥成粉，儲存數周、甚至數月後等待工廠排程，若乳源地和生產地不同，會再經過長途運送（耗時長的海運或陸運）送至工廠，奶粉原料會再被加水還原成奶水，添加必要營養素後，第二次噴霧乾燥成罐。歷經兩次霧霧乾燥，蛋白質、維生素…等營養素，會因反覆加工使營養價值減低。

採用液態製程的配方奶粉，則是將剛採集的乳水運送至加工廠後，加入嬰兒所需營養素後進行乾燥，不像傳統配方奶粉的製程會有加水復原和二次高溫乾燥的狀況，製程相對溫和簡單，盡可能避免營養素流失，最大程度地保留鮮乳中的珍貴營養。

迷思破解3：保存期限僅適用「開封前」狀態

配方奶粉的保存期限，僅限於產品「開封前」且符合「特定儲存條件」的狀態，「開封後」就不屬於保存期限的範疇，奶粉開封後會受到環境、溫度、濕度…等影響，而使奶粉中的營養素變質甚至流失，所以一旦開封須盡速將奶粉食用完畢，800～900g奶粉一般建議開封後一個月內食用完，未食用完的奶粉應蓋緊罐蓋密封保存，置於乾燥、陰涼的室溫環境。

媽媽們總是想要給寶寶最新鮮、營養最豐富的配方奶粉，單看保存期限是沒有辦法完全確保新鮮程度，媽媽們更要留意是否採用「液態製程」，因為製程才是營養保留程度與新鮮度的關鍵。

▲林俐岑營養師，台北醫學大學保健營養學系碩士，專長為食品安全與孕期產後營養。

（本篇圖文由林俐岑營養師提供）