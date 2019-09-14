親友圍剿「不餵母乳很自私」　準媽媽怒回：配方奶一樣健康！隊友貼心救援

▲原PO產期近了，狂被親友洗腦「餵母乳才是好」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名準媽媽網友已經懷孕37週，週五和老公回家烤肉過中秋，卻狂被親友問「真的不餵母乳喔」、「幹嘛不餵」，而且不論她怎麼回答，總要被親友瘋狂干涉私事；看到她被問到快生氣的老公只好出面緩頰，找藉口帶她暫離現場。網友紛紛留言，「最討厭別人把意志加諸在自己身上」、「沒有好不好，自己爽就好」、「奶是我的，孩子是我的。」

原PO回家過中秋，卻遇到親友一直想教自己怎麼當個好媽媽，悶到上臉書「爆怨公社」抱怨，「我媽和阿姨們又開始碎念餵母乳的事」。她說，身邊表兄弟姊妹大部分都結婚生子了，媳婦姊妹們都有親餵母乳，只有她一個人不想餵，「就是不想」，卻被親友追著問「妳真的不餵母乳喔」，就連老公也說「我都跟她說9個月了，不要就是不要。」

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接著親友又說「餵母乳小孩比較健康抵抗力好啊」，不苟同的原PO則回答「喝配方奶一樣可以很健康啊」，而接下來親友紛紛搬出「餵母乳比較親又可以省錢」、「做媽的不能那麼自私啦，什麼都只想到自己好不好，小孩也不自己帶」等毫不考慮當事人自主的權利和感受的話，讓原PO沒好氣地回「為什麼做媽了就一定要怎樣怎樣的，每個人的狀況跟想法就不一樣啊！」

原PO說老公看到這裡，就牽起她的手提議去散步，「我看妳被唸到快生氣了」。原PO表示，其實無所謂生氣，就隨親友去唸，「我個人覺得沒有什麼絕對的好或不好，我知道你們都是這樣，你們覺得這樣比較好，可是不代表我也就要一樣。」儘管老公也希望餵母乳，但仍尊重原PO的決定；為此她也感謝老公能及時將她拉出碎唸圈圈，「也謝謝他尊重我的決定與選擇。」

網友紛紛留言，「還好妳老公尊重妳」、「我沒餵滿一個月，因為追奶太痛苦了，擠奶也麻煩」、「我在產檯直接說，我不想餵母奶，管他誰來，奶是我的，孩子是我的」、「我媽是叫我不要餵母乳，她說很麻煩」、「我就沒有餵啊，一出生就喝配方。」

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