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陸媒評習近平涉港言論：已成維護和破壞一國兩制的「鬥爭」

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▲17日香港示威者與警方衝突。（圖／記者游宗樺攝）

▲17日香港示威者與警方衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對大陸國家主席習近平日前對香港局勢的發言，《新華社》17日分析，其內容「是對林鄭月娥領導的特區政府的強有力支持、是對廣大香港市民的巨大鼓舞、是對激進暴亂份子及其幕後支持勢力的嚴厲警告。」《人民日報》也在同一天指出，香港近來的衝突已成為一場「維護香港繁榮穩定和摧毀搞亂香港的鬥爭。」

《新華社》將習近平的發言分析為「3個嚴重」、「3個堅定支持」、「3個堅定不移」、「1個最緊迫任務」，分別代表對法治和社會秩序、香港繁榮穩定、一國兩制原則底線的挑戰與破壞；對港府、警方、懲治暴力分子的支持；以及對國家主權、一國兩制方針、反對外國勢力干預的堅定不移；以及「止暴制亂、恢復秩序」的任務。

▲香港紅磡隧道被堵。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港紅磡隧道被堵。（圖／記者游宗樺攝）

《新華社》強調，整個重要講話，「是對林鄭月娥領導的特區政府的強有力支持、是對廣大香港市民的巨大鼓舞、是對激進暴亂分子及其幕後支持勢力的嚴厲警告。」文章以3句話作結，「且將冷眼觀螃蟹，看你橫行到幾時」、「別看今天鬧得歡，就怕秋後拉清單」、「烏雲過去，終將是燦爛的明天」。

此外，《人民日報》則指出，習近平的言論體現了中央堅決反對和挫敗內外勢力圖謀干預、搞亂香港的堅定決心。

▲17日香港示威者與警方衝突。（圖／記者游宗樺攝）

▲17日香港示威者與警方衝突。（圖／記者游宗樺攝）

《人民日報》直言，香港事務已成為一場維護「一國兩制」和破壞「一國兩制」、維護香港法治和踐踏香港法治、維護香港繁榮穩定和摧毀搞亂香港的鬥爭。

▲習近平出席金磚國家工商論壇閉幕式並發表講話。（圖／翻攝自《新華社》）

▲習近平出席金磚國家工商論壇閉幕式並發表講話。（圖／翻攝自《新華社》）

習近平14日在巴西利亞出席金磚國家領導人第十一次會晤時，對目前香港局勢表明中國政府嚴正立場。習近平說，「香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰『一國兩制』原則底線。止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」

►快訊／「止暴制亂、恢復秩序」…香港示威升級　習近平講話了！

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