社區中庭被咬！牙醫「十字韌帶斷」嚇壞吐心聲：夢到被狗追...飼主要賠53萬元

▲牙醫遭鄰居所飼養的土狗攻擊，雙腳受傷憤而求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名牙醫2017年下午在住家社區中庭遭到鄰居所飼養的土狗給撲咬，導致腿部出現多處受傷，進而影響生活起居，他憤而怒告飼主。彰化地方法院審理後，判飼主應賠償牙醫53萬餘元，可上訴。

判決指出，牙醫2017年10月16日下午1時許下樓倒完垃圾，步行經過社區中庭時，卻遭到鄰居所飼養的黃色土狗撲咬，導致他右側小腿擦傷，過程中更因為土狗衝撞，讓他當場重心不穩受有左膝扭傷、挫傷、前十字韌帶斷裂、外側半月軟骨破裂，引發左膝部關節滲液、退化性關節炎等傷害。

牙醫憤而提告過失傷害，並求償146萬餘元。他表示，萬萬沒有想到會在平時認為最安全最放鬆的住處社區遭受攻擊，他受到很大的驚嚇，導致現在一看到狗都會害怕，就連睡覺都會夢到被狗追。另外，受傷的疼痛不時發作難忍，留有後遺症，他時常得撥空就醫，影響工作，生活變得緊張、痛苦。

牙醫指出，雙腳受傷後，就連赴日做學術報告都無法隻身前往，需在配偶的協助下坐輪椅長途移動，增加了2萬多元的費用。他決定向鄰居求償醫療、生活負擔、工作收入減少損失、精神慰藉金等共146萬餘元。

法院勘驗各項事證後，刑事部分依過失傷害罪判鄰居拘役30日，得易科罰金3萬元，上訴遭駁回，全案確定；民事部分則需賠償牙醫53萬餘元，其中精神慰藉金就高達30萬元，仍可上訴。

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