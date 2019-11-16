獲獎不斷社區典範！花蓮民運社區再獲內政部長奬　市長貼紅榜

▲▼花蓮市長魏嘉賢前往社區貼紅榜致賀，並與守望相助隊員及社區居民合影。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市民運社區的美崙守望相助隊榮獲全國推動社區治安工作評鑑一般組甲等，日前接受內政部次長陳宗彥公開表揚之外，該社區發展協會也拿下花蓮縣推動社區發展評鑑卓越組裡拿下甲等的肯定。花蓮市長魏嘉賢15日特地前往社區貼紅榜致賀。



魏嘉賢15日上午市前往民運里活動中心向里長林美靜及社區居民和守望相助隊員們致賀，包括社區居民、巡守隊員及福氣站的銀髮族都到場觀禮，魏嘉賢貼了紅榜後，社區志工特地點燃鞭炮，震天價響的鞭炮聲為社區帶來歡樂氛圍。





民運社區歷年來在社區發展的評鑑一直保持相當優越的表現，該社區連年獲奬，都歸功社區成員以及理事長蔡登順和林美靜里長的努力付出，尤其是治安工作評鑑獲得內政部長獎，更是難得的殊榮，魏嘉賢表示，以民運社區的表現，可以說是花蓮市各個社區學習的指標。



繼三年前曾經獲得內政部社區工作評鑑的內政部長獎之後，民運社區此次在推動社區治安工作評鑑再度拿下內政部長獎，林美靜里長說，日前花蓮縣政府也公布民運社區在社區發展的工作評鑑獲得卓越組的甲等，接連獲獎不斷，這是民運里的榮耀也是社區的喜事。

▲魏嘉賢表示，民運社區的表現，可以說是花蓮市各個社區學習的指標。



林美靜指出，十三年前，社區由熱心的地方人士籌組「美崙守望相助隊」，在民運社區發展協會的協助下，建立優質巡守團隊與制度，為維護社區治安工作，隊員們每天配合美崙派出所轄區六個里的夜間巡邏，破獲數起竊盜案件，還給里民安全的居住環境。



此外，守望相助的隊員也參與校區交通導護工作，細心呵護並擔起學生交通的守護神，是學童成長路上的無名英雄。林美靜說，有許多隊員即使自己的孩子已經從小學畢業，但仍持續站崗導護，代替其他家長照顧孩子們的交通安全，這份無私的愛也透過眾人一棒接著一棒的傳承及努力，為孩子們編織一張綿密的防護網。