



▲好米收冬祭典，鹿野福明宮全程客語酬謝眾神。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典∕台東報導



台東縣政府辦理2019客庄12大節慶，台東好米收冬祭祭典，16日在鹿野鄉福明宮舉辦，由客家委員會委員彭歲玲擔任主祭，鹿野鄉鄉長李國強等9位貴賓，帶領大批信眾及遊客，全程以客語進行儀式，並由瑞源國中學生擔任祭典禮生，在虔誠的香火中向眾神感謝今年五穀大豐收。



民政處處長顏志光表示：「收冬」，是客家人很重要的傳統，每年入冬稻米收割前辦理好米收冬祭，是台東客家鄉親最重要的慶典活動，不但展現了客家稻米文化與祭祀儀典，也藉此讓年輕1代、甚至外地遊客，體解祭典深入客家族群日常的傳統精神。活動的重頭戲是擲茭祈福大賽，由吳姓女士以6個聖杯奪下今年冠軍頭銜，獲得200斤的台東好米大獎。



在鞭炮聲宣告祭典禮成後，民眾們沿著瑞和火車站旁小徑，來到割禾體驗區，在耆老的示範下，大夥拿著鐮刀，揮汗下田收割，「用打的手好痠喔！」捧著一把稻穗，第1次參加收割體驗的小朋友都覺得很新奇，使盡吃奶的力氣，用力在傳統脫穀機中打穀。瑞和火車站前則是滿滿的人潮，大家在草地上野餐享用割禾點心，並欣賞精彩的客家樂舞及偶戲團表演。

▼割禾體驗，小朋友捧著參加收割禮的稻穗。（圖／記者楊鈞典翻攝）