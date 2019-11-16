掃除139縣道最陰鬼魅抓交替惡名　警察寶寶坐鎮「大執法」

▲彰警139縣道大執法，警察寶寶坐鎮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

139縣道因為競速、飆車的傷亡事故頻傳被封為「抓交替」的最陰路段，彰警為掃除惡名，首度在受檢點推出大型警察寶寶布幕及紅布條標語，標語呈現10月份執法成果，宣誓警方強力執法及維護交全的決心，許多用路人對於警察寶寶在路檢點坐鎮，多了溫馨的小叮嚀，讓行經139縣道的用路人多了一份安心與放心。

彰化警方指出，為期有效降低縣道139違規行為及交通事故發生率，經分析縣道139交通事故各項數據，發現普通重型機車及無照駕駛肇事比例徧高，有鑒於此，彰化縣警察局彰化分局首次結合執法與宣導輔具作為，於路檢點設置大型警察寶寶布幕及紅布條標語，清楚呈現10月份139縣道執法成果，相當吸睛，路過民眾也覺得十分活潑、有趣。

警方攔查1名超速的陳姓駕駛，當他看到10月份超速違規高達274件，裁罰金額達32萬元時感到十分訝異!也領悟到超速違規會讓自己或他人陷入高度危險感到十分懊悔，表示以後不會再超速違規了。

警方指出，交通執法全年無休、法律無假期，為免部份心存僥倖的違規人誤認為139縣道執法僅限於假日，彰化縣警察局彰化分局11日執行139縣道大執法專案勤務，共取締無照駕駛5件、超速5件，以及函請監理站召回驗車3件。再次宣誓警方強力執法及維護139縣道交通安全的決心。

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