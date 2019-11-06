屏科大自走式對靶變量噴藥履帶車　田間智慧新利器造福農民

▲屏東科技大學開發出第一台「遙控（自走式）對靶噴藥履帶車」，將會是未來智慧農業生產的一大利器 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學開發出第一台「遙控（自走式）對靶噴藥履帶車」，以電能為動力來源並適用於葉菜類大田栽培作物，將會是未來智慧農業生產的一大利器，造福農民。

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▲▼田間嗔灑藥劑。

屏科大經農委會農糧署主導的「旗艦型創新農機開發計劃」研究經費支持並與「屏科大高教深耕計畫」及校方的行政與實驗場域協力，由生物機電工程系苗志銘教授丶車輛工程系陳勇全教授和陳立文教授帶領指導跨領域團隊，自主開發出這台「遙控（自走式）對靶噴藥履帶車」。

戴昌賢校長對此表示，發展智慧農業，不但能應付未來的氣候變遷，也能解決勞動力短缺的問題，希望學校所開發的各型智慧農機都能真正對台灣農業有所幫助，更進一步進軍東南亞甚至全世界。

這台自動化農業機具採用輕量化車體結構設計、配備兩台電動機和履帶行走機構及自行開發的控制系統，可以在窪田行走和洼頭小半徑轉向。搭載推桿機構設計，使兩側履帶的距離可以根據作物窪溝寬度不同而適當調整，應用範圍彈性適合台灣的小面積多作物種類的栽培模式，可在遠端遙控作業可以進一步擴充到GPS和GIS整合的自走作業模式。

在噴藥次系統上，首先採用一台前置的光學鏡頭來標示作物的相對位置，再將訊號傳到後台的人機介面平台達到對靶的功能。當作物被標記後，以農民的經驗值設定於人機介面對應噴藥量，依照老農長年的種植經驗透過機器逐步數據化管理。目前也規劃影像處理和機器學習方式，完整總體智慧科技的建置。