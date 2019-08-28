屏科大「甜蜜森林」地方創生　再生林下經濟人才

▲屏科大甜蜜森林、循環再生林下經濟人才培訓基地28日揭牌；圖／屏科大葉桂君主任秘書致詞。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019為地方創生元年，為貫徹「里山根經濟」的使命，屏東科技大學設置「森林養蜂場暨段木香菇場」人才培訓基地，28日舉行揭牌儀式，期許成為日後林下經濟人才養成中心，實踐大學社會責任盡一份心力。

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▲▼屏科大森林養蜂小組成員說明養蜂教學、段木香菇植菌。

屏科大葉桂君主任秘書表示，該校協助地方產業發展，培育發展人才，去年爭取到教育部高教深耕大學社會責任計畫，建立了兩處林下經濟人才培訓基地，更積極整合校內各項資源，讓學生或社區部落民眾都能學習林下養蜂或段木香菇，未來將繼續深入地方產業，期許未來帶領屏東縣的產業突飛猛進，落實大學社會責任。

林務局林澔貞副局長說，林務局長期陪伴原鄉部落族人發展地方產業，也積極與部落族人建立夥伴關係。森林養蜂場暨段木香菇場的建置就是呼應林下經濟的政策，希望提供部落族人習得技術的場域降低進入門檻，作為培育族人進入產業的基礎點。

屏科大說，蜜蜂是維繫生態平衡及林木授粉、促進林木更新的重要物種，近年農藥使用超標導致其大量死亡危機，讓政府重視其問題，把林下經濟納入林業用地合法的經營利用範疇，並與專家學者各界聯手努力推動林下養蜂。

從2018年4月成立森林養蜂小組，已有25位師生、6個年輕部落族人成為核心參與蜂群管理。2019年起，進入八八風災重創的霧台鄉阿禮村、佳暮村、吉露村、霧台村，三地門鄉德文村，瑪家鄉、牡丹鄉高士村等地，規劃設立6處部落型養蜂場，培養25名族人這項在部落森林裡可以創造經濟的新技能，期許為山村部落開發別具特色的林下經濟模式。