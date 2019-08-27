屏科大「赤子洄家」　打造萬巒赤山社區不老舞團

▲屏東科技大學水保系學生，在屏東縣萬巒鄉赤山社區進行老幼執行計畫，27日成果發表 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學水保系6位學生，組成「赤子洄家」團隊，在屏東縣萬巒鄉赤山社區駐村，針對社區老幼執行計畫，27日在赤山社區關懷據點展現這兩個月來的成果，勁歌熱舞，並提供孩子們一個築夢的舞台，相當熱鬧。

▲▼小朋友等待表演、大合照。

「赤子洄家」團隊由屏科大水保系三年級陳人右、吳振遠同學、幼保系四年級陳奕霏、張洛焄同學、應外系二年級劉郁廷同學及機械系二年級梁謹軒同學6位組成。

他們利用7、8月的暑假下鄉陪伴社區進行各項活動，除不老舞團、記者營等，也設計手作課程、市集擺攤等，期望活化赤山社區的長照課程與課輔班，促進社區參與以及老幼間的交流。

今天的成果展示會，有不老舞團演出，另由數名當地學童擔任「小小記者」，以訪談、攝影紀錄等實務體驗宣傳工作的甘苦，透過基礎採訪與攝影課程，培養孩子隨手紀錄社區事務機會。

成員之一的陳人右表示，社區的鄉親就像家人一樣互相扶持、不分彼此，希望未來可以有個共同互相學習的環境。

赤山社長的太太馬文珍表示，不論是萬金還是赤山的孩子，都應該一樣的對待，希望社區能夠提供孩子們一個築夢的舞台。