妻為入監癌夫申請保外受阻　她割腕並罵「阿扁都可以保外」

▲警方怕蔡妻再度想不開，啟動自殺防治關懷通報雲林縣社會處。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林二監一名蔡姓受刑人獲醫師診斷直腸癌擴散為肝癌末期，但去年遭依病情穩定為由，被撤銷保外就醫回監服刑。其妻以「陳水扁多次保外就醫案例」為由，11日帶著1歲的兒子到法務部陳情未果，15日傍晚於雲林租屋處情緒崩潰、企圖自殺，警方、獄方到達現場後安撫蔡妻情緒送醫，並同步通報社會處派社工介入輔導。

蔡妻依然情緒失控表示，她14日前往雲林二監，與獄方談好，她先向醫師申請保外證明，獄方會等她等到周六，但丈夫15日突然就被獄方送往培德醫院；讓她兩地奔波，直指雲林二監說話不算話，才讓她情緒崩潰，進而想不開，「今晚我就死給他看！」

網紅「徐奕正義哥」表示，他是今天下午接獲蔡妻電話，電話中蔡妻語氣激動表明想不開，他怕發生意外急奔二監求助，雲林二監秘書與一名女性主管跟他直奔蔡妻租屋處，當時蔡妻與小孩反鎖於房內，不開房門，隨即報警處理，撬開房門後發現蔡妻手腕已有約3公分創傷流血，安撫其情緒送醫。

蔡妻就醫後返家依然情緒不穩，目前由網紅「徐奕正義哥」與與當地里長陪同安撫，警方怕蔡妻再度想不開，啟動自殺防治關懷通報雲林縣社會處，雲林縣社會處接獲通報後，已派社工前往輔導。

蔡姓受刑人因毒品等案件入監服刑，2014年間因直腸癌病發申請保外就醫獲准，持續在外接受治療到2018年，後因醫師診斷認為病情趨於穩定，故台南地檢署撤銷保外就醫，蔡男回監繼續服刑，而蔡妻想拿著醫師新開立的診斷證明再次申請保外就醫，現在生命可能只剩下半年，保外申請遭遇困難，才會情緒失控。

正義哥說，蔡妻為就近照顧癌夫於雲林二監附近租屋與1歲的兒子同住，如今突然獲知丈夫被送往培德醫院，帶著一歲兒子，更曾往返奔波與不便，希望獄方能考量家屬心情及需求能妥善處置。

▲網紅正義哥徐奕（左）接獲蔡妻致電，怕發生憾事隨即趕往蔡妻租屋處勸阻並陪同就醫。（圖／記者蔡佩旻攝）



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