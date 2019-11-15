獨／阿扁20次保外就醫！癌末受刑人卻要回監　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

▲雲林蔡姓受刑人生命剩半年，保外就醫受阻，妻崩潰自殘。（圖／翻攝畫面）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林二監一名蔡姓受刑人罹患肝癌末期，癌症還多次移轉，但去年卻遭依「病情穩定」為由，被撤銷保外就醫，只得回到獄中服刑。蔡妻11日帶著1歲的兒子到法務部陳情未果，稍早在雲林監獄附近的住處情緒崩潰、企圖自殺，警方、獄方獲報後已經趕抵現場，目前正極力安撫蔡妻情緒。

蔡妻日前帶著兒子到法務部陳情，直指前總統陳水扁自2015年起保外就醫至今，還連續20次被台中監獄以「病情未明顯改善」等理由展延，希望監所能夠開恩，讓剩餘日子不多的丈夫能夠跟孩子相聚，「能夠團圓1天是1天」。

據悉，蔡男因毒品等案件遭判刑定讞，入監後於2014年間因直腸癌病發申請保外就醫獲准，持續在外接受治療到2018年，後因醫師診斷認為病情趨於穩定，因此台南地檢署決定撤銷保外就醫，要蔡男回監繼續服刑。

蔡妻指出，丈夫的癌細胞已於2018年初轉移到肝臟，現已切除部分臟器，並接受化療，但當時她還是要老公先回監服刑；原本蔡妻想拿著醫師開立的診斷證明再次申請保外就醫，但現在生命可能只剩下半年，保外申請遭遇困難，因此才會前往法務部陳情，盼能給受刑人機會，在人生的最後時光多與孩子相處。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼蔡妻11日抱著年僅1歲多的兒子到法務部陳情，希望能讓癌末的丈夫再次保外就醫 。（圖／記者劉昌松攝）