花17萬紋「開運眉」！一周後出車禍...她氣炸求退款　店家：要有判斷能力

▲王女做完眉毛後，反而覺得自己變得更衰了。（圖／翻攝荔直播，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇省南通市一名王姓女子日前爆料，自己在2017年時，因某間美容店店員的推銷，花了3.88萬元（人民幣，台幣約17萬）紋了「開運眉」，沒想到才紋完一周就遇到車禍。據悉，王女當時氣炸，要求對方退還全款，但美容店的負責人卻拒絕，並表示「要有自我判斷能力」。

綜合陸媒報導，王女當時在該間店做臉部美容項目，在和店員聊天的過程中，她提到自己近日運氣極差。隨後，一名自稱是「風水大師」的人走了出來，並向王女表示，做眉毛可以改運，「做不做沒關係，可以先看一下。」

王女提到，「店員當時跟我說，他以前也運氣不好，但做了沒眉毛就好轉，他還說這邊剛好有個風水大師，可以先幫我看一下。」經過店員和風水大師不斷推銷，王女最後花了3.88萬元（人民幣，台幣約17萬）做眉毛，並期待著自己的壞運能全部消失。

▲王女花了17萬去做眉毛開運。

沒想到才紋完眉毛一周，王女立刻出車禍，她氣炸指出，做完反而運氣變得更差了，除了出車禍外，工作運氣也不太好。雖然這件事已過了2年，但王女仍不善罷干休，持續跟店家要求「全額退費」。

不過，該店的負責人表示，「我可以去幫她申請退款，但如果要全額退費，這根本不可能，因為大家都是成年人，做事都要有自己的判斷能力。」他強調，「我只能盡我最大的能力，去幫她申請退一半的費用。」

▼美容機構的負責人表示，最多只能退一半的款。