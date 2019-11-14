北京爆二例鼠疫「一人病危」　疾控中心：擴散風險極低





▲鼠疫。（圖／翻攝自中國新聞網）

記者陳政錄／北京報導

北京朝陽醫院日前（12日）確診兩例鼠疫患者，立即啟動突發公共衛生應急機制，引發各界關注，目前一名患者病情穩定、一名病情危重，但未惡化。中國疾控中心最新通報指出，北京市衛生系統已及時對病例進行隔離治療，此次疫情擴散風險極低，市民可以正常生活，不用過度擔心感染風險。

根據大陸國家衛健委統計，大陸本土近年偶有鼠疫發生，2014、2016、2017、2019年感染病死亡數量分別為3、1、1、1例；此外，今年4月，蒙古亦曾發生鼠疫並例導致2名俄羅斯遊客死亡，隨後隔離169人，中國和蒙古曾於今年初在內蒙古呼和浩特，舉辦「中蒙邊境口岸鼠疫疫情跨境傳播聯和風險評估會」，以降低鼠疫散播風險。





▲引發鼠疫的「鼠疫桿菌」（Yersinia Pestis）病毒。（圖／達志影像／美聯社）

按照北京市衛健委今（14日）的官方通告，12日兩例確診病例，洽為內蒙古輸入型鼠疫患者，2人來自內蒙古自治區錫林郭勒盟，相關單位立刻抽調了11名專家，組成市級醫療救治專家組，對兩名確診患者進行妥善救治。截至目前，未接到與病換密切接觸者，出現發熱等異常情況的報告。

中國疾控中心和北京疾控中心最新發表的官方文章中，也強力呼籲北京市民放心，強調疫情並未惡化，並已對相關場所進行消毒，擴散風險極低；同時，北京不屬於鼠疫自然疫源地，但存在鼠疫輸入和傳播風險。

中國疾控中心強調，鼠疫是可防可治的。就當前來說，北京市民無須採取特殊的個人防護措施，應保持良好的個人衛生習慣，如勤洗手，盡量避免去人群擁擠場所等；如果懷疑自己與病例有過接觸，可以進行自我觀察，或向當地疾控部門主動申報，取得專業指導，一旦出現發熱、咳嗽等症狀時應及時就醫。

據了解，中國大陸的法定傳染病分甲、乙、丙三類，鼠疫和霍亂同屬甲級傳染病，病人、病原攜帶者需進行隔離治療，鼠疫患者的密切接觸者還需進行9天的醫學隔離觀察。

鼠疫是自然疫源性疾病，攜帶鼠疫菌的宿主動物主要是鼠、旱獺等囓齒類動物，傳播方式包括跳蚤叮咬病鼠後傳播給人，以及人傳人；疫病特點有發病急、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速等，其中，潛伏期一般為1到6天，時間較短，若是較嚴重的敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率為30%至100%。

►他奶奶的美麗小秘訣