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助在港台生完成學業　教育部開放專案即日起可上網申請

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▲▼香港中文大學台生抵台。（圖／東森新聞提供）

▲香港台生搭機返台。（圖／東森新聞提供）

記者崔至雲／台北報導

繼台大、政大、清大各自公告歡迎在港台生回台灣申請旁聽，修完學分完成學業後，教育部今（15日）下午也發布相關資訊，歡迎同學可直接洽詢教育部就學服務專線（02-77366045、77365874），以獲得即時安排，使學習不中斷。如擬申請轉學回台（就讀同一教育階段）或返台升學（升讀下一教育階段），則需另提供報名表件由教育部核轉申請學校進行入學審查，俟錄取結果確定後，再由教育部核定分發。

▲▼ 教育部派員在桃園機場，等候從香港返鄉的台灣學生。 。（圖／教育部提供）

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▲教育部派員在桃園機場，接香港台生。（圖／教育部提供）

為了讓學生申請更方便，教育部已行文各大學，公告以下事項：

1、申請課程旁聽、隨班附讀、修讀學分等學習銜接需求：因不涉及學位取得，教育部收到同學申請，會立即轉請各大學安排。各大學如接獲同學直接向學校提出申請，學校也會積極協助並提供修課準備及生活輔導。

2、申請下學期轉學（轉入同一教育階段）或升學（升讀下一教育階段）需求：因涉及修讀學位，同學可直接聯繫教育部專線（02-77366045、77365874）洽詢，並請填妥申請表件寄送教育部。教育部收訖文件並確認資格後，會將表件轉送其申請學校進行入學審查，學校回覆錄取結果後，由教育部核定分發入學。申請表電子檔公告於教育部高等教育司網頁 https://depart.moe.edu.tw/ED2200/之「資料下載」區，歡迎在港台生下載使用。

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