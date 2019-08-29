暑期實習生強力支援　動物之家毛小孩好幸福！

▲台南市動物之家的毛小孩，在暑假實習生加入協助支援下，過著幸福的日子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動物之家每年暑期皆有來自各大學，對毛小孩有愛心的實習生來見習，實習生除幫忙動物之家營運工作之外，動保處獸醫師也會指導實習生，認識常見的犬貓疾病及動物行為方面的基本知識，2019年更結合行為訓練講座，讓實習生在協助照護犬貓之餘，還可學習如何訓練犬隻，也使所內毛孩受益良多。

動物之家今年度結合動物行為訓練講座，讓暑期實習生既可吸取專業的動物行為學理，更能實際幫助訓練收容的動物，如犬隻的醫療美容減敏，使未來犬隻就診或美容時可穩定的接受護理動作，降低飼主因犬隻過度驚嚇產生攻擊行為的機率；另也訓練犬隻坐下、趴下及腳旁伴行等服從指令，今年更多加了跳桿小訓練，可以從訓練中培養更多與狗狗的默契與訓練的成就感。

實習生協助訓練，使毛孩學會基本技能並增加個性穩定度，提升了民眾認養動物之家毛孩的意願，在短短2個月的實習期已有毛孩藉此尋得美好幸福未來。

目前台南市兩站動物之家面對諸多收容與認養挑戰，工作人員每日在有限資源下，盡心力照護收容的毛孩，暑期實習生的加入，大力協助照護動物之家內須治療或特別照護之犬貓，得以讓動物之家內的動物得到更完整的照護，減輕動物之家工作人員的辛勞，另一方面讓實習生在協助照護的過程中，可為將來獸醫專業知識上打下基礎，更加受惠的不止是動物之家內收留的毛孩，也期許實習生能將正確的訓犬與飼主觀念藉由往後的獸醫專業傳承下去。

動物之家善化站（台南市善化區昌隆里東勢寮1~19號）與灣裡站（台南市南區省躬里萬年路580巷92號）於開放時間（星期二至星期六上午9時至12時；下午1時30分至4時30分）歡迎民眾前往參觀與認養流浪犬貓，幫等家的流浪毛孩們盡份心力，給牠一輩子的歸宿，同時也歡迎對動物保護有興趣的夥伴，一起加入動物保護志工行列。