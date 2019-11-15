豐原南嵩里活動中心長年漏水　盧秀燕上任不到1年就改善

▲盧秀燕上任不到1年即改善南嵩里活動中心漏水問題。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區南嵩里活動中心2007年落成後，建築物都沒有維護整修，屋頂、牆面嚴重龜裂滲水，市長盧秀燕之前在豐原舉行市政行動會議得知後，今年3月動支3百萬元預備金修繕，再投入20萬元新裝冷氣，「我說到做到！」盧秀燕15日出席完工啟用典禮時表示，要還給里民安全、舒適的活動空間。

▲活動中心漏水改善完工啟用，吸引不少民眾前往。

盧秀燕上任後，每2周巡迴到29個行政區舉行市政會議，和基層里長面對面，之前移至豐原舉行時，南嵩里長劉玉玲反應活動中心漏水，盧立即請人現勘，發現問題嚴重需優先處理，因此請區公所儘速進行漏水修繕工程，並新裝冷氣設備。

她也提到十分重視豐原建設，包括豐原國民運動中心丶豐原轉運中心今年都已開工，同時恢復老人健保補助丶升級再加值托育補助銜接0至6歲等政策都逐一兌現，就是要減輕年輕家庭負擔。

民政局指出，南嵩里活動中心交通便利、周邊環境清幽，申請租借使用的長期班隊及機關團體踴躍，平均每月使用率達8成，修繕後將可提高活動中心使用效能及服務品質。

出席啟用典禮者還包括立委江啟臣、市議員張瀞分丶陳清龍、王朝坤、民政局長吳世瑋丶消防局長曾進財丶豐原區長徐照山丶豐原區農會總幹事蔡森揚、多位地方里長和地方鄉親，場面熱烈。

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