李錫錕「Power錕粉專之戰」！小編控欠薪求償110萬　一審判敗訴免賠

▲李錫錕2018年參選台北市長，但卻因粉專經營問題與小編撕破臉。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅志華、莊智勝／台北報導

台大教授李錫錕2017年時在網路上爆紅，成了70歲的傳奇網紅「Power錕」，還挾帶著網路聲量參選2018台北市長，不料卻在選舉前夕，李錫錕與粉專小編撕破臉鬧上法院。臉書粉絲團「Power錕的紙牌屋」小編李芸樺對李錫錕提出民事訴訟，並請求給付薪資等費用共110萬元。今台北地院宣判李錫錕勝訴，免付110萬，全案仍可上訴。

李芸樺主張，她原是李錫錕的學生，2016年與另名汪姓小編創立臉書粉絲團「Power錕的紙牌屋」，並將李錫錕上課片段上傳臉書分享，意外吸引粉絲關注；後來年李錫錕有意參選台北市長，於2017年9月1日委任她協助籌組競選團隊，並每月匯入工作費用，雙方委任關係直到2018年5月31日終止。

李芸樺指出，她除幫忙經營臉書粉專外，同時還協助設計文宣品、籌配競選活動、宣傳，還得為李錫錕安排行程、動員、募款、觀察輿情等，但事後卻未收到李錫錕承諾給付的60萬元報酬。李芸樺表示，因未獲得應有利潤，自己和汪姓小編還向父母借貸50萬元，李錫錕得知後也允諾支付，但事後卻跳票，因此提出民事求償共110萬元。

對此，李錫錕則反駁，自己從未與李芸樺簽署書面協議，且臉書粉專聲勢高漲後，各項邀約隨之而來，工作逐漸變得繁重，因此他也出面承租辦公地點，交由李芸樺與汪姓小編使用，其團隊增聘人員也由李、汪管理，並再向他請款相關費用，他因此前後共支付了500萬4900元；但在他宣布投入選戰後，李、汪2人卻認為他聲勢不夠，因此不願繼續效力，經溝通無效後在雙方同意下終止委任關係。

李錫錕認為，他確實委任李芸樺經營粉專，但並未委任她協助選舉事務，同時也從未約定要給付60萬元，且李芸樺也提不出支出單據，沒辦法證明支出金額；另一方面，李芸樺每個月向他請款的款項中，就已經包含月薪，他是後來為了挽留李芸樺，因此才承諾如果願意效力到選舉結束，即贈與50萬元協助清償債務，但雙方於去年5月底終止委任關係，因此不符當初口頭承諾的條件，無需贈與50萬。

法官審酌後認為，李芸樺應具體向李錫錕報告處理事務經過，但李芸樺並未報告，因此不得請求相關報酬60萬元；另外，雙方並未合意由李錫錕支付50萬元，因此認定其請求無理由，判決李芸樺敗訴，李錫錕不必支付110萬元，全案仍可上訴。

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