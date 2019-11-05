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台南「跑腿王」欠薪倒閉還徵人騙押金　勞工局訪查吃閉門羹

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▲台南市「跑腿王」企業社被控欠薪倒閉提報歇業，還涉嫌徵人騙押金，台南市勞工局11月5日上午派員前往稽核，但大門深鎖無法查訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「跑腿王」企業社被控欠薪倒閉提報歇業，還涉嫌徵人騙押金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「跑腿王」企業社被控欠薪倒閉提報歇業，還涉嫌徵人騙押金，台南市勞工局11月5日上午派員會同警方前往勞檢稽核，因現場及戶籍地均大門深鎖，無法訪查另行函文限期到局受訪，並持續追蹤辦理以維勞工權益。

台南市勞工局指出，跑腿王（即冠臨企業社）近期因持續積欠工資惡性倒閉，提報歇業還徵人涉嫌騙取押金案，欠薪事項經該局於108年3月29日調解成立，惟雇主未依約給付工資，另於5月30日及9月30日第2次及第3次勞資爭議調解均未出席，調解不成立。

▲台南市「跑腿王」企業社被控欠薪倒閉提報歇業，還涉嫌徵人騙押金，台南市勞工局11月5日上午派員前往稽核，但大門深鎖無法查訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查該事業單位在勞工局在5月8日裁處未備置員工出勤紀錄（違反勞基法第30條第5項）裁處新台幣9萬元與未備置員工工資清冊（違反勞基法第23條第2項）裁處新台幣2萬元暨7月25日裁處規避檢查（違反勞基法第80條）裁處新台幣3萬元，計處新台幣14萬元在案。

▲台南市「跑腿王」企業社被控欠薪倒閉提報歇業，還涉嫌徵人騙押金，台南市勞工局11月5日上午派員前往稽核，但大門深鎖無法查訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局於11月5日上午再次派員會同警方，到該企業社訪查員工欠薪及提報歇業還涉嫌徵人騙取押金事宜，因現場及戶籍地均大門深鎖無法訪查，房東表示已2天未營業。勞工局除張貼勞檢通知單，將另行函文限期到局受訪，據查該企業社業已申請歇業，仍在原址繼續營運，將轉請相關權責單位續處。

▲台南市「跑腿王」企業社被控欠薪倒閉提報歇業，還涉嫌徵人騙押金，台南市勞工局11月5日上午派員前往稽核，但大門深鎖無法查訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市「跑腿王」企業社被控欠薪倒閉提報歇業，還涉嫌徵人騙押金，台南市勞工局11月5日上午派員前往稽核，但大門深鎖無法查訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，有關跑腿王因未依法參加勞工保險及就業保險，有關員工是否可自行補提就業保險費用，向勞工保險局補辦工資墊償事宜，勞工局將與勞保局確認後輔導被積欠工資員工辦理相關救濟事項，後續有關事宜，勞工局會持續依法辦理以維勞工權益。

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