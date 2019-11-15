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香港今再度多區「和你LUNCH」　中環、銅鑼灣、太古佔路

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▲香港1115各區「和你lunch」。（圖／香港01授權提供，下同）

▲香港1115各區「和你lunch」。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

網民連續5日發起堵塞香港各區道路，《香港01》將直擊各區情況。

今早（11月15日）多個地區仍有雜物及路障堵塞，清晨時分，包括九龍塘達之路及歌和老街兩邊行車線仍然被大量雜物堵塞；九龍塘城大校園入口及楊建文學術樓門口被膠帶包圍；紅隧來回行車線仍然封閉，地上仍然佈滿雜及路障。早上港鐵九龍塘站被投擲汽油彈，多個車站亦有示威，服務受阻。中午12點半，中環、銅鑼灣、太古繼續有人發起「和你lunch」，上班族和示威者走出馬路。

【14:30】紅磡：有示威者封鎖紅磡站D1出口，有市民與示威者理論。

【14:27】銅鑼灣：防暴已上警車，但繼續停泊在軒尼詩道近崇光百貨位置。

【14:21】理大：上空再有直升機盤旋。

【14:20】太古：有工程公司職員在場清理磚陣。

▲香港1115各區「和你lunch」。（圖／香港01授權提供，下同）

▲11月15日網民繼續「三罷」，中午多區「和你lunch」佔路，約2時半，有示威者封鎖紅磡站D1出口，有市民與示威者理論。


【14:12】中環：部分示威者在港交所外高叫口號後離開，干諾道中路障仍未清楚，示威者減少至數百名，在德輔道中及畢打街交界停留及叫口號

【14:10】太古：現場稱有警車正前往現場，在場人士和平散去。英皇道上仍有磚塊路障，未見有人清理。

【14:07】中環：現場人士開始散去，有駕駛人士移走路障，部份道路重新通車。

【13:58】銅鑼灣：有人在馬路中間安全島位置綁鞋帶，被防暴驅趕。


【13:54】中環：示威者高呼「去港交所」後，部分人士到達交易廣場外的噴水池，有數名保安人士阻止進入。

【13:52】太古：有不同政見人士爭執，有救護到場，用擔架床接走一名中年女子。現場有人高叫說她先動手打人，該名女子並無回應。

【13:44】九龍塘：窩打老道部分路障已被清除，兩邊行車線均有車輛行駛。

▲香港1115各區「和你lunch」。（圖／香港01授權提供，下同）

▲11月15日網民繼續「三罷」，中午多區「和你lunch」佔路，約1時50分，銅鑼灣有人在馬路中間安全島位置綁鞋帶，被防暴驅趕。

【13:42】中環：有示威者指機鐵站附近有警察，呼籲參與者不要「戀戰」、「今日打唔過」，其後退回干諾道中。

【13:35】銅鑼灣：人群在出軒尼詩道不斷過馬路，防暴警察呼籲現場人士要「真真正正過馬路」，又舉起警棍說「上返行人路」。當交通燈為綠燈時，即橫過馬路，高呼口號。現場有約十名手持盾牌、警棍及胡椒噴霧的防暴戒備。

【13:31】中環：示威者在交易廣場設路障，有中年人士協助傳送物資，遊行人士往港交所方向前進。

▲香港1115各區「和你lunch」。（圖／香港01授權提供，下同）

▲11月15日網民繼續「三罷」，中午多區「和你lunch」佔路，太古現場有數百人。

【13:30】太古：示威者繼續沿英皇道，行前至近康山道的路段。他們以設置磚陣、以雜物堵路。

【13:26】中環：步出干諾道中行車路的示威者不斷呼籲橋上圍觀市民「落嚟啊！」、「齊上齊落」，質疑「企喺度做咩」。

【13:25】理工大學：午飯時間，校園內有人運載三盤食物，現場人士隨即蜂擁而至。

【13:15】

銅鑼灣：人群已站滿東角道馬路，鄰近崇光百貨貼出告示指，面向軒尼詩道及東角道門口已關閉，呼籲顧客使用駱克道或其他出入口。

▲香港1115各區「和你lunch」。（圖／香港01授權提供，下同）

中環：示威者向干諾道中前行，近環球大廈天橋有不少市民圍觀。中環快閃行動現場，相信有過千人。

太古：現場過百人停留在英皇道及基利路交界。

【13:13】黃竹坑：過百示威者在午飯時間走出馬路，高舉單手五隻手指，象徵「五大訴求」，現場未見有警察。

【13:06】太古：示威者以膠欄杆、磚頭、雪糕筒堵塞英皇道。期間有聖約翰救護車路過，表示要往東區醫院，獲現場人士讓路。

【13:05】太古：聚集人士走到太古城道。中環：示威者聚集在畢打街及德輔道中行車路一帶，交通受阻，有人高舉美國旗。

【13:02】伊利沙伯醫院今日（11月15日）發出以下呼籲：由於目前本院鄰近交通嚴重擠塞，有車輛取道伊利沙伯醫院內的行車通道，導致院內道路難以通行，醫院呼籲駕駛者避免使用醫院內的行車通道，訪客請盡量考慮於醫院範圍外的區域上落車，以減低對醫院服務運作的影響，包括緊急病人運送及醫院物資運送。

▲香港1115各區「和你lunch」。（圖／香港01授權提供，下同）

【12:56】中環：示威者在環球大廈設封鎖線堵路，現場未見有警員出現。

【12:55】銅鑼灣：有約百名上班族響應網民號召，於下午近一時在銅鑼灣東角道參與「和你lunch」快閃，現場高叫多個口號，要求政府回應訴求，正視警察執法問題等。太古：聚集人士於公園內高叫口號，大部分為穿上西裝的白領人士。

【12:52】中環：示威者走出德輔道中，路上有路障，但有車輛欲前行時，有示威者主動移走路障，仍有一條行車線通車。現場所見，不少示威者是上班族打扮，有人身穿西裝或女士套裝。

【12:46】太古：現場約有近100人聚集於太古公園，部分人戴上口罩，有人在玻璃欄杆上貼上文宣。

▲香港1115各區「和你lunch」。（圖／香港01授權提供，下同）

【12:46】中環：示威者在皇后大道中用雜物設路障，部分人阻止車輛前行。佔據馬路的示威者舉起單手五隻手指，象徵「五大訴求」。現場約數百人。

【12:41】中環：參與快閃示威者步出畢打街行車路，大部分人有戴口罩。馬路上車輛行車受阻。

【12:36】中環：上班族今日第五日響應「和你Lunch」行動，有人在畢打街行人路高叫口號，行車路仍暢順。

【12:34】理工大學校園內：有示威者於以投射機一度試射碎石及油漆彈，現場目擊射程能達數十米。

▲香港1115各區「和你lunch」。（圖／香港01授權提供，下同）

【12:24】約30名防暴在銅鑼灣崇光百貨附近巡邏。

【12:20】港島東中心、太古公園外暫未有人聚集，有保安向在場記者及義務急救員查問身份及所屬媒體。

【12:02】暢運道十字路口仍有10多名穿上裝備的示威者於現場留守

【11:58】現場消息指理工大學校園附近50名防暴警察經已陸續登上警車，暫未有行動，原本在理工大學校園內聚集的示威者陸續散去。

【11:57】大批示威者於理工大學校園內近漆咸道南聚集，據現場消息指有近50名防暴警察於暢運道轉彎位戒備。

【11:52】 九龍塘金城道有數人清除路障，當中有人是浸會醫院職員，表示「條路人人有份用，阻住病人入醫院好大鑊」，故自發協助「開路」；亦有疑似佩備伸縮警棍的休班警員戴上頭盔、太陽眼鏡及口罩清除路障，期間幾度舉起電話拍攝記者。

【11:29】理工大學上空有多架直升機盤旋

【11:25】浸大校園外聯合道的兩邊水馬「城牆」旁，已無示威者看守把關，市民可自由進出；水馬頂及橋頂亦沒有哨兵駐足，有示威者向記者稱：「呢度棄守㗎喇。」

【11:16】九龍塘窩打老道北行車線及聯合道仍然佈滿磚頭、鐵馬、長竹等雜物。而窩打老道南行車線的路障已經移除，恢復行車。

【11:11】 理工大學飯堂內，放置電話數據卡，供人自取。

九龍塘窩打老道上行車線及聯合道仍然佈滿磚頭、鐵馬、長竹等雜物。(李恩慈攝)

【11:08】 有理工大學舊生到理工大學的「抗爭飯堂」協助派飯，她表示早餐時段即將結束，只剩炒蛋和西多士。

【11:00】理工大學停車場入口仍遭雜物，包括垃圾埇、木板等堵塞，有人將被擊碎的磚頭放於石壆上。

【10:47】理工大學A座平台，可見有一台，設有兩座自製投石機，附近有不少磚頭。

【10:09】九龍塘站列車服務恢復正常

【10:06】九龍塘東鐵綫可陸續恢復紅磡站至火炭站的列車服務。早前九龍塘東鐵路軌一度有汽油彈、玻璃碎。

【10:00】 港鐵金鐘站港島線往柴灣方向，輪候上車乘客眾多，並爭相逼入車廂內；而月台上有兩名軍裝警員。

【09:55】港鐵九龍塘站警員已拆除封鎖線

【09:22】港鐵九龍塘站約10名防暴警員及5名港鐵職員進入路軌，並前行至隧道調查事件。現場消息指，有示威者跨過歌和老街公園附近圍欄，在路軌隧道旁的斜坡擲下至少一個汽油彈。

【09:12】警員在九龍塘站月台，汽油彈附近位置封上膠帶作調查。

【09:05】有防暴警員稱，消防員已經處理汽油彈，正離開九龍塘站月台。而警員將留守月台調查事件。

【08:46】消防員到達九龍塘站東鐵線月台了解情況

【08:40】九龍塘站東鐵線兩邊路軌有汽油彈及玻璃碎，職員稱汽油彈未有爆開。約10名防暴警員到達月台了解

【08:30】港鐵指由於有暴徒在九龍塘站投擲汽油彈及進入路軌範圍，為保障乘客及員工安全，現時東鐵綫紅磡至火炭亦要暫停服務。

【08:00】港大外般咸道依舊有路障。

【07:30】 有數十名防暴在九龍塘站一帶巡視，現時在停留在又一城接駁九龍塘站的行一天橋上。

【07:28】 漆咸道南及暢運道十字路口交界佈滿以磚頭、鐵馬以及大膠帶架設的路障，附近亦有多個遮陣，地下散滿玻璃碎。

【07:25】九龍塘達之路及歌和老街兩邊行車線仍然被大量雜物堵塞，消防栓繼續不斷射水。「Hi Bye橋」頂有黑衣哨兵駐守，橋下有約十名黑衣人處理物資。有黑衣人向記者稱，現時必須向保安員出示學生證才可進入「Hall Area」。

【07:19】紅隧來回行車線仍然封閉，地上仍然佈滿雜及路障。

【07:10】九龍塘軍營對出的窩打老道暫時行車暢順。

【07:03】九龍塘城大校園入口及楊建文學術樓門口被膠帶包圍，3座學術大樓外均有保安員駐守。有保安員向記者稱，該校學生及職員出示有關證明便可進入各大樓，「街客」和記者則不能進入。

【07:00】港鐵指今早約6時，有「暴徒」向紅磡站對開路段投擲汽油彈，紅磡至旺角東一段路不能行車，至6:40，東鐵綫列車服務陸續回復正常

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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