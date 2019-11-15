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創新教育推進引擎 　歷史K館蛻變成功大學未來館

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▲「成功大學未來館」，由校長蘇慧貞、永豐金控總經理朱士廷等人共同主持開幕典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「成功大學未來館」，由校長蘇慧貞、永豐金控總經理朱士廷等人共同主持開幕典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大舊圖書館（K館），11月14日翻新為「成功大學未來館」，因應與解決未來問題而設立的第10學院－College X、未來智慧工場進駐外，並有智慧金融與先進數位技術體驗，順應21世紀知識快速匯流與科技不斷創新的嶄新基地，實現師生跨域新創與知識產出，也是學生團隊創新、創業的成功加速器。

成大指出，位於勝利校區的舊圖書館K館1959年落成，是當時最大最新穎的圖書館，豐富的典藏與圖書資料，一甲子以來是成大人求知與閱讀的重要場域。K館有著現代主義色彩，鋼筋混凝土、玻璃為主要建材，風格簡潔細緻、幾何構造，重視比例，工業感鮮明。

成大建築系兼任教授孫全文表示，K館由普渡大學擔任顧問，建築系師生一起設計，是成大最具代表性的建築物，類似的建築在台灣留下的已不多。1950年代美援對近代台灣影響大，成大也因美國普渡大學協助，開啟與世界科研接軌，邁向綜合型一流大學，K館是重要的歷史見證。

時序邁入21世紀數位年代，舊建築也有新任務，轉型為培創新科技人才全新場域的「成功大學未來館」，由校長蘇慧貞、永豐金控總經理朱士廷等人共同主持開幕典禮。蘇慧貞校致詞指出，K館是成大人的共同記憶也是學習知識的場域，面對未來新創時代，需要有相對應的全新學習方向，K館蛻變為成大未來館，正像徵著承先啟後，面對未來。朱士廷表示，全球科技發展，金融面臨人工智慧與大數資料等的影響，2、3年前永豐與成大開啟創新合作，也決將未來銀行雛型設在成大，一起帶動社會改變，共同打造未來金融樣，期待更多成大師生加入。

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▲「成功大學未來館」，由校長蘇慧貞、永豐金控總經理朱士廷等人共同主持開幕典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇慧貞、副校長蘇芳慶、永豐金控總經理朱士廷、南科管理局副局長蘇振綱等人一起為第10學院College X、成功加速器舉行啟動儀式。蘇慧貞校長強調，第10學院是跨領域平台，是自我規劃、創新、探索，跨領域全新的自我學習型態，鼓勵師生落實新創、解決實質問題，這也是成大的精神與價值，也是大學的責任。

成功大學未來館共3樓，1樓左側是智慧金融生活體驗的新場域。內有匯聚數位、科技與金融「Future Bank」概念打造的「永豐銀行成大分行」，首創視訊理專、VR虛擬實境線上服務，並且無現金收付，是一個數位科技金融結合的嶄新銀行。一樓同時有「未來智慧工場」(Atlier Future)，研究人工智慧與金融科技用於信用審查、自動撰寫報告與精準行銷等領域，其中精準行銷分析模型，已能將客戶商品行銷成交率大幅提升225％。

「成功大學未來館」２樓及3樓為學生學習及產生創意創業之空間，由教務處負責管理。2樓提供學生平日在此創作、學習、展演與跨域對話，這種全新學習方式，更能促進學生面對變動未來之成功。目前規劃在期中考及期末考時期，將長時間開放，提供學生在內進行傳統之溫習課業。

▲「成功大學未來館」，由校長蘇慧貞、永豐金控總經理朱士廷等人共同主持開幕典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

College X也已孵育出2個創新團隊，「空氣結構Lab」在探索新的建築構造系統，希望利用大自然最多的資源－空氣，開發變型的更多可能。「Lasty食物包」創新結合零錢包與保鮮盒產生具美感及便利的可攜式餐盒，幫助民眾減少使用一次性餐盒，為環保盡一份心力。

「成功大學未來館」由永豐銀行協助整修，主要做為學生跨域學習及創新創業之場域。「成功大學未來館」與後棟興建中的旺宏館，日後將有廊道連結，展現「承先．啟後」的意涵，也串連既有的校園動線與開放空間。

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