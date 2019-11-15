9歲混血神童大學畢業了！「1年讀完電子工程學」　教授讚嘆：吸收最快的學生

▲賽門斯（Laurent Simons）瞭解新知的能力超越常人。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張靖榕／綜合外電報導

比利時智商145的9歲混血神童賽門斯（Laurent Simons），2018年夏天才剛高中畢業，一年後便取得了埃因霍溫理工大學 (Eindhoven University of Technology)的電子工程學位，程度之高連應屆大學生都難以跟上。他沒有因此停下，除了手邊還在讀的醫學學位，他還要繼續往上攻讀電子工程學的博士課程。

賽門斯2018年6月高中畢業以前，只花了一年半的時間，就讀完本該為期6年的課業，在上大學之前還休息了2個月。這位高智商孩童喜歡數學，因為領域涵蓋了統計、幾何、代數等，但對玩具興趣缺缺的他在和同儕相處時總有些隔閡。

Laurent Simons has an IQ of at least 145 and will complete his electrical engineering degree from the Eindhoven University of Technology in Dec. Aged 9.

Belgian child genius 'could follow mentor to Oxford' after finishing first degree https://t.co/lA6UFSYk0v via @telegraphnews — Jason (@aokcloud) November 14, 2019

幸好賽門斯來自比利時的父親亞歷山大（Alexander），和荷蘭籍的母親莉迪亞（Lydia）對他沒有太多限制，總希望孩子開心就好，「如果他明天決定要當一名木匠，只要他快樂，對我們來說就不是問題。」

根據CNN報導，最先發現賽門斯有驚人天賦的是他的祖父母，起初亞歷山大和莉迪亞覺得他們只是因為孫子嘛，總會特別誇大，但後來連學校老師也注意到賽門斯是個非常特殊的學生，事情才開始導向另一個方向。

「他們告訴我們，他（賽門斯）就像塊海綿一樣」，亞力山大接受訪問時表示，老師們才那時候開始就不斷給他做測試，以便瞭解這位神童的能力範圍。除了探究這項天賦能延伸至何處之外，大家也好奇造就神童的原因是什麼，但這個問題連身為醫生世家的賽門斯父母都無法確切明白，莉迪亞只是半玩笑地回答，「我在懷孕期間吃了很多魚」。

9-year-old Laurent Simons graduating from universityhttps://t.co/OagpS4bacN

Laurent Simons 9, from Amsterdam,

has been offered Masters and PhDs — Gadea (@Gadea) November 15, 2019

時隔一年，賽門斯對電腦方面的興趣越漸濃厚，他在攻取雙學位之餘，還計畫要繼續往電子工程學的頂峰一路攀爬。他在埃因霍溫理工大學的教授賀雪夫（Sjoerd Hulshof）表示，連應屆的大學同學都幾乎跟不上他的車尾燈，「賽門斯是我們教過的學生裡吸收速度最快的」，並稱讚他「非常傑出」。

亞歷山大和莉迪亞盡量保持自由開明的態度，他們不想讓賽門斯感到壓力，還是希望他能好好享受童年生活；亞歷山大說，「我不想要他變得過於認真了。只要喜歡的他就去做，我們必須在孩子和他的天賦之間找到平衡。」

賽門斯的意志很明確，早已決定未來要往電腦及電子工程學領域發展，除此之外，他說自己就和其他年輕人沒什麼不同，都喜歡玩手機，他也很享受和他的狗狗三米（Sammy）的玩樂時光。在迎接下一個挑戰之前，賽門斯要利用長假好好和父母一起到日本旅行，享受和家人在一起的快樂。